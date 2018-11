¿Qué dijo el CEO de Ocean Infinity sobre la posibilidad de reflotar el submarino?

El CEO de Ocean Infinity, la empresa contratada por el Gobierno para hallar el submarino ARA San Juan, habló sobre las posibilidades de reflotar la nave desde el fondo de las profundidades del océano Atlántico, una operación que según trascendidos sería multimillonaria y sobre las que varios especialistas ponen en duda su factibilidad.



En declaraciones al canal CNN en español, Oliver Plunkett aseguró que mantiene conversaciones con el Gobierno vinculadas a la recuperación del submarino. "Es el tema que se volvió relevante al encontrarlo. Con gusto los ayudaremos en el camino que ellos decidan", afirmó. Sin embargo, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, negó que haya una negociación al respecto y descartó la posibilidad de reflotar la embarcación.



Plunkett se mostró cauteloso respecto de un eventual rescate del submarino debido a que aún no se conoce al detalle la zona donde se lo encontró, por lo que no se puede confirmar o descartar que se pueda reflotar el ARA San Juan.



"Cualquier operación en el mar, en aguas profundas, tendrá un costo. Hasta tener en claro el requerimiento de sacar el submarino, si eso se decide, es difícil tener una idea de cuánto costará. Realmente estaría adivinando porque no hemos visto el lugar por completo aún", dijo Plunkett luego de que se empezara a hablar de que el costo del rescate ascendería a unos u$s 4.000 millones.



El CEO de Ocean Infinity, empresa que cobrará u$s 7,5 millones por el hallazgo, también alertó que ante el "daño catastrófico" que sufrió el submarino el rescate podría terminar de destruirlo.



Anoche, el ministro Aguad consideró que sería "un disparate" gastar varios miles de millones de dólares en la extracción de los restos del submarino ARA San Juan "en un país con 30 por ciento de pobreza", así como también advirtió que "se podría romper en pedazos".



Tras advertir que los restos del submarino se encuentran "en malas condiciones" en el lecho marino, el integrante del Gabinete manifestó: "Es probable que si uno intentara algo, porque por ejemplo hay que perforarlo para agarrarlo, se puede romper en pedazos".



"Es imposible tecnológicamente, no existe la tecnología adecuada", insistió el cordobés, quien explicó que "el submarino está en una profundidad que los técnicos dicen que no se puede sacar, además está en un barranco". Y agregó: "Encontramos no una aguja en un pajar, sino una aguja en el mar".



En diálogo con el canal América, el dirigente radical se refirió a la posibilidad de que realizar ese eventual operativo, que tendría un costo estimado de 4 mil millones de dólares: "Sería un disparate invertir esos recursos, es una opinión personal. En un país con un 30 por ciento de pobreza sería un disparate".