Las acciones argentinas pierden hasta 4% en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes bajas, en el marco de una jornada negativa para los principales índices neoyorquinos. Las malas noticias en los mercados llegaron de la mano de un declive de las acciones de Apple ante preocupaciones sobre la demanda que afectaron al sector tecnológico.



A esa situación también se suma las señales contradictorias sobre una posible tregua en la disputa comercial entre China y Estados Unidos se sumaban a la inquietud de los mercados.



En lo que respecta a las ADR's (sigla en inglés de American Depositary Receipt) de nuestro país, las principales caídas las registran Loma Negra (-4,3%) y Edenor (-4,3%), seguidas de Grupo Galicia (-3,6%) y Central Puerto (-3,6%) y Despegar (-3,1%).



En sintonía con el ánimo general el sector financiero anota bajas también para los títulos de Banco Francés (-2,6%) y Banco Macro (-2,9%). Entre las pocas compañías que registran ganancias se encuentran IRSA (+2%), Supervielle (+0,9) y Ternium (+0,2%).



Lo cierto es que los malos resultados de los papeles argentinos ocurren en un contexto de fuerte aversión en los mercados. A media rueda, el Dow Jones perdía 210,37 puntos, o un 0,82%, a 25.208,67 unidades, mientras que el el índice S&P 500 bajaba 28,67 puntos, lo que se traduce en una baja del 1,04%. En tanto, el Nasdaq disminuía 138,39 puntos, nada menos que 1,91%.



Sin embargo, la jornada en el panel neoyorquinos está marcado por las acciones de Apple, que perdían un 3,2% después de que el diario The Wall Street Journal reportó que la compañía redujo en las últimas semanas su pedidos de producción para los tres modelos de iPhone lanzados en septiembre. El resto de las denominadas acciones FAANG -Facebook Inc , Amazon.com Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc- perdían entre un 3% y un 1,3%.