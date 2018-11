AFIP fue sede de la Academia Latinoamericana de la OCDE

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue la sede para América Latina de las Academias sobre Investigación de Delitos Tributarios y Financieros que la OCDE inaugura en el mundo, en el marco del Grupo "Task Force on Tax Crimes and Other Crimes".



El primer curso de la Academia Latinoamericana será sobre "Investigación de operaciones fraudulentas en materia de IVA/IBS" se dictó a lo largo de la semana pasada en la AFIP. El mismo estuvo orientado a funcionarios públicos de diferentes países latinoamericanos, pertenecientes a las administraciones tributarias, ministerios públicos fiscales y miembros del poder judicial, competentes en la temática.



Cabe destacar que, la Academia OCDE contaba hasta el momento con dos sedes para la impartición de sus cursos: uno pionero en Italia y, más recientemente, otro en Kenia para los países africanos. Ahora Argentina se suma con la sede de la AFIP.



Todos los cursos se centran en diferentes aspectos de la conducción y la gestión de investigaciones en materia tributaria y financiera, incluyendo el lavado de dinero, los sobornos y la corrupción.



La capacitación para el año 2019 consistirá en 2 cursos llamados "Foundation" e "Intermediate Programme", tendrán 5 semanas de duración, y serán impartidos por expertos, fiscales y jueces en materia impositiva, delitos tributarios y financieros del ámbito internacional.



Así, la AFIP se suma una vez más al trabajo de la OCDE sobre los flujos financieros ilícitos, que "suponen un enorme costo para los presupuestos estatales y ponen en riesgo los intereses estratégicos, políticos y económicos de todos los países", según el propio organismo internacional.