El bitcoin, en caída: en un año perdió 75% de su valor y cerró debajo de u$s 5.000

El bitcóin, la primera y principal moneda virtual descentralizada, cayó este lunes por debajo de los u$s 5.000, algo que no se había vuelto a ver desde que inició su despegue en octubre de 2017.



En torno a las 16H35 GMT, el bitcóin valía u$s 4.958,36, alrededor de un 10% menos que su cotización de u$s 5.451,72 del viernes a las 22H00 GMT.



La más célebre de las criptomonedas ya había registrado una severa caída el pasado miércoles, cuando pasó bajo la barrera de los u$s 6.000, en el que ya era su nivel más bajo desde hacía más de un año.







Es difícil determinar el motivo de esta brusca caída pero algunos analistas señalaron recientemente un descenso del interés por este activo, cuyos volúmenes de intercambio en octubre bajaron a su menor nivel en un año según la revista especializada Diar.



Comparado con su valor a mediados del pasado diciembre, cuando alcanzó temporalmente los u$s 19.500, el bitcóin ha perdido casi 75% de su valor.



El bitcóin solo valía unos centavos de dólares cuando fue lanzado en febrero de 2009 por uno o varios informáticos que se ocultan bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. En 2017, pasó de unos 1.000 dólares en enero a casi 20.000 hacia finales de año.