Challú: "Todavía no se ve lo peor de esta crisis"

"Todavía no se ve lo peor de esta crisis", sostuvo Pablo Challú, presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, ante estudiantes de periodismo de la Universidad Católica Argentina (UCA).



"El Gobierno de Cambiemos ha incurrido en un mal diseño de la política económica. La situación internacional que señalan como sorpresiva, se veía venir, al igual que la Fed aumentaría la tasa y se cerrarían los mercados externos", aseguró el economista.



El exsecretario de Comercio, explicó que "hacer depender la economía exclusivamente de lo que pueda aportar el sector agropecuario, no es aconsejable, se necesita del sector industrial y, fundamentalmente, de las Pymes que generan el 75% del empleo en el país".



En este sentido, Challú enfatizó que "hoy, estas empresas sufren una recesión tremenda, donde no pueden suprimir mucho sus precios de venta en un mercado que se ha empequeñecido y, si absorben los costos, comienzan a sufrir problemas patrimoniales".



"Ahora le suman la obligación de pagar un bono, un germen de conflicto entre gente que va a querer cobrarlo y empresas que no pueden pagarlo. La solución sería casi imposible, darles créditos a las empresas con un 20 ó 25% de interés", agregó el economista.



Pablo Challú aseveró que el Gobierno realizó "parches, y la economía no reacciona con parches, reacciona cuando se cambian los planes equivocados. Es necesario un nuevo plan", y propone que "el Gobierno llame a un Gabinete de Conciliación Nacional para lograr acuerdos sobre el rumbo económico a seguir. Hoy muestran inexperiencia e incompetencia en el manejo de la economía".



Finalmente, Challú se refirió a la aprobación del Presupuesto 2019, convencido que es una herramienta "para subir impuestos y bajar el déficit operativo, pero no el financiero". "Se podría haber mantenido la economía sin necesidad de recurrir al FMI o sin necesidad de agachar la cabeza", concluyó el economista.