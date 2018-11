Bolsonaro afirmó que Petrobras "puede ser privatizada, pero no en su totalidad"

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este lunes que durante su gobierno "alguna parte" de la gigantesca petrolera de mayoría estatal Petrobras "puede ser privatizada, pero no toda" porque "es una empresa estratégica".



Mientras tanto, el mandatario reiteró que su designado ministro de Economía, Paulo Guedes, tendrá "carta blanca" para tomar decisiones y el nombrado canciller, Ernesto Araújo, advirtió que la política exterior del próximo gobierno "no se pondrá en cuatro frente a las dictaduras".



Con respecto a Petrobras, "alguna parte puede ser privatizada, pero no toda; es una empresa estratégica", dijo Bolsonaro en declaraciones a periodistas en Río de Janeiro, según reprodujeron las agencias de noticias Brasil y EFE.



El mandatario electo admitió que conversó con Guedes acerca de un plan para privatizar algunos sectores de Petrobras.



Paulo Guedes.



"Estamos conversando con él sobre eso; no soy una persona inflexible pero tenemos que llevar adelante un plan como ese con mucha responsabilidad", advirtió.



Bolsonaro dijo que en su momento vio "con buenos ojos" la privatización de Embraer -la tercera mayor fábrica de aviones del mundo- en la década de los 90, que pasó a manos particulares con una cláusula que permite al Estado vetar cualquier negocio de la empresa que considere contrario a sus intereses.



No obstante, rechazó la posibilidad de que el Estado brasileño se desprenda de las principales operaciones de Petrobras: "Podemos conversar, pero entiendo que es una empresa estratégica que puede ser privatizada solo en parte", subrayó.



Más temprano, el vicepresidente electo, general Hamilton Mourao, hizo declaraciones similares en Brasilia, en las que detalló que las áreas de Petrobras que pueden ser privatizadas son las de distribución y refinación, pero no la de producción.



"Lo que hemos dicho es que el núcleo duro de Petrobras, que es la extracción (de petróleo), que es donde está la inteligencia, el conocimiento, eso no va a ser privatizado", indicó Mourao.



"Pero podemos negociar la venta de áreas como distribución, refinación; eso es algo que puede ser negociado", agregó el militar, según lo citaron el diario O Globo y la agencia DPA.



Bolsonaro y Mourao fueron consultados expresamente por periodistas luego de que se oficializara la designación como presidente de Petrobras de Roberto Castello Branco, un economista neoliberal que en varias ocasiones se manifestó a favor de la privatización de empresas estatales.



Petrobras es una empresa de capital abierto, de la que participan accionistas privados e incluso extranjeros pero cuyo principal propietario es el Estado, que además conserva tanto la potestad de tomar todas las decisiones estratégicas como la operación.



De hecho, el Estado mantiene actualmente el control de todos los pasos que integran la cadena de producción y comercialización de la cuarta petrolera de capital abierto en todo el mundo y la empresa más grande de Brasil.



Asimismo, Bolsonaro ratificó que Guedes "tendrá carta blanca" en su gobierno. "Para todo lo que está implicado con la economía, él está formando el equipo; yo solo estoy siendo proactivo en aceitar la máquina y hacerla funcionar para el bienestar de la población", dijo el mandatario electo.



Por otra parte, Araújo aseguró en una serie de mensajes por Twitter que Brasil "no se pondrá en cuatro frente a las dictaduras", así como "no retornará a la Edad Media" sino que tendrá "los pies sobre la tierra" para buscar nuevos acuerdos comerciales.