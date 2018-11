Llega Equinox, la SUV de Chevrolet más vendida del mundo

Con la finalidad de seguir ampliando su porfolio de veh ículos en la Argentina, Chevrolet lanza Equinox, la SUV más vendida del mundo de la automotriz, que posee un diseño sofisticado con la más alta tecnología, seguridad, confort y conectividad.



La Equinox llega equipada con un eficiente y potente motor Turbo 1.5 Lde nueva generación que eroga 172 CV a 5600 rpm, con un torque de 275 Nm, que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Posee una transmisión automática de 6 velocidades y está disponible en dos niveles de equipamiento: FWD y Premier AWD. En Argentina, es el segundo modelo en contar con esta denominación "Premier", la cual se caracteriza por un equipamiento superior.





"La Chevrolet Equinox es una fusión de sofisticación y elegancia junto con la más alta tecnología en seguridad, eficiencia y confort que brinda una increíble sensación de manejo", comentó Rodrigo Fioco, Director de Marketing Producto de General Motors Mercosur.



La Chevrolet Equinox posee un diseño moderno, robusto y sofisticado, con el confort y las funcionalidades propias para la vida familiar y urbana. En su interior se destacan materiales nobles y elegantes, cuidadosamente desarrollados para garantizar alta durabilidad y una tecnología con un gran nivel de sofisticación. Cuenta con 4.651 mm de largo, 2.105 de ancho con espejos y 1.661 mm de alto, sin contar las barras longitudinales.





El diseño exterior posee elementos característicos de los nuevos productos globales de Chevrolet, como es la distintiva doble parrilla cromada con el moño de Chevrolet en el centro, la luz de marcha diurna LED, los faros delanteros y traseros LED con luz adaptativa e integrados a la carrocería, que transmiten fuerza y modernidad al conjunto.



Además, la versión Premier que es la más sofisticada de la línea Chevrolet, posee llantas de aleación de 19", techo solar panorámico, detalles cromados delineando las manijas de las puertas, en la parrilla frontal, espejos, ventanas y ese toque especial en el paragolpes trasero y en los rieles de techo, además del logo emblema en el portón trasero. Los espejos exteriores también son regulables y plegables eléctricamente, color carrocería y con luz de giro integrada.





Marcelo Bertocchi, Director de Ingeniería de GM Sudamérica, afirmó que "la tecnología aplicada a seguridad en la nueva Equinox hace de esta SUV un vehículo con "Seguridad 360°" para monitorear vehículos y personas que se aproximan al mismo, gracias a los sistemas de alertas y radares que ofrece".



El equipamiento de seguridad de la versión Premier incluye alerta de colisión frontal con sensor de distancia y frenado automático de emergencia (AEB) a baja velocidad, sistema de frenado automático por cruce de peatón, sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril con aviso de salida, alerta de cruce de tráfico trasero, alerta de puntos ciegos laterales y alerta de olvido de personas u objetos en el asiento trasero, monitoreo de presión de neumáticos, faros antiniebla delanteros y traseros con sistema de nivelación automática y control de descenso de pendiente.





Todas las versiones ofrecen airbags frontales, laterales y de cortina, suspensión independiente, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS y EBD, con control electrónico de estabilidad y tracción, además de asientos con anclajes ISOFIX.



En cuanto a confort, este modelo de Chevrolet incorpora pura sofisticación de la mano de la apertura del portón trasero con manos libres, facilitando que la persona pueda ingresar equipaje al baúl aún con las manos ocupadas. La Chevrolet Equinox fue diseñada para albergar hasta 5 ocupantes, en donde la sensación de amplitud interna de esta SUV se ve potenciada por el techo solar panorámico y la disposición de los elementos pensados para una máxima ergonomía y funcionalidad. El panel frontal, separado por una consola central, brinda un amplio espacio para los ocupantes. Además, cuenta con dirección eléctrica para maximizar el confort de manejo.



En el interior posee detalles de un nivel de confort superior, en donde la Chevrolet Equinox Premier, incluye un sistema premium de audio marca Bose. Además, cuenta con tapizado de cuero, aire acondicionado bi-zona con ajustes individuales, asiento del conductor con regulación eléctrica de altura, distancia, inclinación y posición lumbar e incluye memoria de posición.





A esta tecnología de confort se suman el volante multifunción y palanca de cambios recubiertos en cuero, computadora de abordo, velocidad crucero, sensor de estacionamiento delantero y trasero, cámara de visión trasera, asistencia de estacionamiento semiautomática, carga inalámbrica para celulares y sistema de encendido remoto del motor. También cuenta con oscurecimiento automático del espejo retrovisor interno, encendido de luz automático y sensor de lluvia.



El volumen de carga máxima de la nueva Equinox puede variar desde 468 a 1.627 litros, dependiendo de la configuración de los asientos, los cuales se pueden rebatir modularmente. El baúl cuenta con un portaobjetos subterráneo de 79 litros adicionales para diferentes usos.



En cuanto a conectividad, la Chevrolet Equinox Premier está equipada con el sistema MyLink que incluye una pantalla táctil de 8" con GPS, compatible con Android Auto o Apple Car Play, radio, Bluetooth, 2 puertos USB y 2 de carga. También incluye OnStar, la tecnología exclusiva de Chevrolet que, con sólo presionar un botón, ofrece al cliente una amplia gama de servicios de Seguridad, Emergencia, Conectividad, Conserjería, Navegación y Diagnóstico en tiempo real, brindando asistencia las 24 horas del día, los 365 días del año. El sistema OnStar es gratuito durante los primeros 6 meses y luego se puede optar por 3 packs diferentes para cada necesidad.





Después de este análisis en detalle donde descubrimos todo el potencial que tiene la nueva Equinox, podemos afirmar que es la SUV perfecta para esa persona que logró todo lo que se propuso en su vida pero no tiene la necesidad de decirlo. Porque su esfuerzo, inteligencia y seguridad lo dice por él. Lo mismo pasará cuando suba a la nueva Equinox, que desde su diseño sofisticado, tecnología, equipamiento, seguridad integral y confort estará diciendo no solo hasta dónde llegó, sino el nivel de vida que quiere para su familia.



La nueva Equinox se comercializará en 4 colores: Blanco Summit, Plata Switchblade, Rojo Glory y Gris Son of a Gun. La garantía del vehículo es de 3 años o 100.000 kilómetros.