En 2019 volverá el superávit, pero no crecerá el flujo de comercio de bienes

Favorecida por una mejor cosecha agrícola y un mayor crecimiento de Brasil, la balanza comercial podría alcanzar en 2019 un superávit de US$ 4.500 millones, pero como contrapartida no crecerá el volumen de intercambio, estimó la consultora Ecolatina.



"Lo importante no es sólo el superávit sino también aumentar el intercambio comercial", consideró la compañía en su informe semanal. Al respecto, graficó que en 2017, el déficit comercial de bienes alcanzó un récord de USD 8.300 millones producto de la expansión económica y el atraso cambiario.



"Esta dinámica se profundizó en la primera mitad de 2018, cuando el saldo negativo se duplicó en comparación a dicho período del año pasado", agregó.



Sin embargo, estimó que "los sucesivos saltos del dólar corrigieron esta situación: el intercambio de bienes prácticamente se equilibrará en la segunda mitad de 2018 y esperamos que alcance un superávit en torno a USD 4.500 millones el año que viene ayudado por una mejor cosecha agrícola y un mayor crecimiento de Brasil".







"Pese a que esperamos una mejora de la balanza comercial de bienes, no prevemos un aumento del intercambio total (suma de exportaciones e importaciones)", alertó la firma.

En tal sentido, puntualizó que el flujo del comercio pasaría de US$ 126.500 millones este año a US$ 125.000 millones en 2019 aunque esta caída sería mínima, alcanzaría 20% respecto al máximo registrado en 2011 (US$ 157.000 millones).



Alertó que "a contramano de lo deseable, las exportaciones de bienes vienen mostrando un deterioro sostenido en los últimos años: entre 2011 y 2019 caerán más del 20% en dólares corrientes".



Dijo que la Argentina se encuentra rezagada frente a los acuerdos comerciales firmados por países que integran el Mercosur y del resto de la región. "A modo de ejemplo, mientras que Chile posee tratados con el 90% del PBI global, Perú el 80% y Colombia con el 50%, la Argentina solo goza de una entrada privilegiada al 10% del PBI global", indicó Ecolatina.