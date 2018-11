Futuro presidente de Petrobras dice que venderá "todo lo que tenga que ser vendido"

El futuro presidente de la estatal brasileña Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmó que está dispuesto a "vender lo que tenga que ser vendido" de la petrolera y puso como ejemplo de modelo económico exitoso de la región a Chile y la forma en cómo administra la empresa pública del cobre, Codelco.



"Seremos una empresa estatal seria, productiva, con inversión clave en el petróleo submarino y vender lo que tenga que ser vendido. En Chile está el ejemplo de Codelco, mayor productora de cobre del mundo, que convive con otros actores en el mercado global. Chile es la mejor economía de América Latina y un ejemplo a seguir", dijo.



Castello Branco, ex consejero de administración de la minera Vale, es considerado un ultraliberal que hizo un posgrado en la Universidad de Chicago, en la misma línea que el ministro de Economía, Paulo Guedes, designado por el presidente electo Jair Bolsonaro.



El ejemplo de Chile sobre su apertura económica es el principal norte de debate de gestión económica en el equipo de Guedes, quien trabajó para la dictadura de Augusto Pinochet en los años ochenta.



Es por eso que el primer viaje anunciado por Bolsonaro es a Chile.



Castello Branco dijo que el presidente electo "todavía" no le dio instrucciones sobre privatizar la compañía pero apuntó que el sector de "refinería y distribución" puede ser vendido porque ejercen una situación monopólica.



Castello Branco dijo que su objetivo operacional es aumentar la producción del petróleo submarino, llamado de pré-sal, descubierto en 2007.



"Debemos acelerar el pré-sal, una fuente de riqueza enorme, tenemos una gran oportunidad ahora, porque en tres décadas el panorama energético será diferente y el petróleo no será tan importante como hoy", subrayó.