Tras el feriado largo, el dólar opera estable a $ 37

El dólar cotiza estable este martes a $ 37 en bancos y agencias de la city porteña de acuerdo a un promedio de ámbito.com.



La semana pasada, el billete descendió 62 centavos a $ 37 en bancos y agencias de la city porteña en medio de un recorte sostenido de las tasas de Leliq por parte del Banco Central. El viernes, se mantuvo casi estable.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa cedió 12 centavos a $ 35,93 pero acumuló un alza de 53 centavos en la semana período en el cual las tasas descendieron 4,4 puntos porcentuales.



El Banco Central colocó $ 132.266 millones de pesos en Letras de Liquidez ('Leliq') a diez días de plazo, con un rendimiento promedio en baja del 62,208% anual (el jueves, había quedado en 62,5%) y una tasa máxima de corte de 63% anual. La entidad monetaria, en este sentido, acumula diez licitaciones consecutivas con tasas en baja.



En la rueda con el mayor volumen de negocios de los últimos dos meses y medio, el dólar operó esta vez con tono de debilidad y con caídas de su cotización que nuevamente le hizo perforar el piso de los $ 36, con muy escasas chances de recuperarse.



Contrariamente a lo sucedido en días anteriores, los máximos se anotaron en el arranque cuando la primera operación pactada marcó los $ 36,125, siete centavos y medio arriba de los valores del cierre previo. El flujo de ingresos se hizo sentir desde media mañana generando un repliegue de los precios que fueron cayendo hasta tocar mínimos en los $ 36,90. Con algunas oscilaciones y sin cambios de fondo en la tendencia, el tipo de cambio terminó la sesión apenes por encima de los mínimos de hoy.



"Con escasa reacción, la evolución de la divisa se mantiene con la insinuada posibilidad de alcanzar en algún momento el límite inferior de la zona de no intervención oficial, una circunstancia que de ocurrir barrería con todos los pronósticos anteriores al inicio de octubre que por el contrario indicaron altas chances de ventas oficiales para contener el tipo de cambio", destacó el analista Gustavo Quintana.



Asimismo, operadores indicaron que "el feriado del próximo lunes pudo haber influido para anticipar operaciones con la finalidad de hacerse de pesos, justificando la debilidad con la que operó el dólar en la rueda".



Los inversores estuvieron expectante de la noticia de que el Banco Central eliminará el piso del 60% de las tasas en la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) desde el 3 de diciembre, tras publicarse el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).



En el mercado informal, en tanto, el blue descendió tres centavos a $ 36,09, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" bajó siete centavos a $ 36,01.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 57%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 230 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo martes y miércoles.



En ROFEX, se operaron u$s 636 millones, más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 36,965 y $ 38,36 respectivamente y tasas del 75,10 % y 54,86 % TNA.



Por su parte, las reservas del BCRA disminuyeron u$s 500 millones hasta los u$s 52.197 millones.