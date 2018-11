En 10 meses, la emisión de deuda de empresas para inversiones cayó un 73%

El alto costo que generan las actuales tasas de interés, la crisis cambiaria y la previsión de recesión económica generó que las emisiones de deuda de las empresas para realizar inversiones cayera un 73% anual entre enero y octubre.



Así, en los primeros diez meses de este año las empresas colocaron apenas el 5,2% de toda la deuda que la Argentina emitió en el mercado de capitales local e internacional.



Entre enero y octubre, el país emitió pasivos por unos u$s 31.195 millones a través de una diversidad de títulos en pesos y monedas extranjeras, informó el observatorio de la deuda de la Fundación Germán Abdala.



El gobierno de Mauricio Macri colocó deuda por unos u$s 29.471 millones, lo que representó el 94,5%; y las provincias emitieron deuda por apenas u$s 90 millones, lo que equivale al 0,3%.



Las empresas, en tanto, colocaron deuda por el equivalente a u$s 1.634 millones entre enero y octubre para realizar inversiones en bienes de capital.



En 2017, las empresas que operan en la Argentina habían emitido deuda por un total de u$s 6.015 millones mientras que el sector público provincial lo hizo por unos u$s 5.183 millones.



En octubre, por tercer mes consecutivo, las emisiones de deuda del sector público nacional se concentraron en su totalidad en instrumentos de corto plazo (letras), reflejando las dificultades de acceso al crédito.



En ese mes se produjo el segundo desembolso del Fondo Monetario Internacional por el equivalente a u$s 5.631 millones.



De ese modo, las únicas emisiones llevadas a cabo en el mercado fueron las de Letras del Tesoro, por un total de u$s 4.634 millones en moneda local y u$s 1.469 millones en moneda extranjera.



"Tanto el sector privado como las provincias siguen ausentes de los mercados de deuda", dice el informe al señalar el impacto que generó la crisis cambiaria en el frente financiero de la Argentina.



Luego de mostrar una tendencia ascendente durante varios meses, la tasa de interés de las Letes en dólares mostró un retroceso en octubre, en un contexto en el cual el ratio de renovación se estabilizó por encima del 70%.