Por el freno de la actividad, cae la producción de acero

La producción de acero crudo alcanzó las 446.200 toneladas en octubre último, apenas 0,2% por debajo de la de igual mes del año pasado, informó hoy la Cámara Argentina del Acero.



Según esa entidad, el resultado de octubre fue 2,6% superior al registrado en septiembre de este año, cuando había llegado a las 434.700 toneladas.



Por su parte, la producción de hierro primario durante octubre fue de 334.300 toneladas, un 3,2% superior a la de septiembre, pero 3,7% menor a la de igual mes de 2017.



En un comunicado, la entidad empresaria puntualizó que el segmento de la construcción "muestra alineamiento con la caída general del nivel de actividad. Se continúa despachando productos para obras en ejecución. La actividad privada se focaliza en ampliaciones y viviendas unifamiliares".



Además, indicó que el segmento automotriz "tuvo un buen comienzo de año, pero con caída de producción en los últimos meses. No obstante, la producción acumulada a octubre registra un incremento de 3,7%. La exportación es la apuesta del sector, con un incremento del 27,9%".







Por su parte, el segmento de maquinaria e implementos agrícolas "continúa afectado negativamente en su nivel de actividad, impactado por la baja de la demanda y a la espera que la nueva cosecha mejore las expectativas", reportó el informe.



Y añadió que el sector de la energía "continúa traccionando la demanda de manera sostenida, direccionada a continuas inversiones en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta y convencionales de las demás áreas".



En tanto, el sector de la línea blanca "es uno de los más afectados por pérdida de poder adquisitivo y falta de financiamiento. La proyección de corto plazo no es alentadora, pero no se prevé una mayor caída. El efecto de la devaluación y suba de aranceles (de 20% a 35%) para productos de lavado y refrigeración podría generar una rápida recuperación de la industria en cuanto repunte la economía", según el documento.



En este marco, la Cámara del Acero señaló que la industria global y regional "sigue viéndose afectada por el exceso de capacidad instalada, donde China es el mayor contribuyente a esa problemática".



"Más aún: la puesta en marcha de la Resolución 232 que impone tasas sobre el acero por parte de Estados Unidos, acentúa las preocupaciones por el desvío de comercio hacia Latinoamérica".