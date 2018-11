¿Cuáles son los momentos del día más apropiados para cada tarea?

De día o de noche. ¿Cuál es el mejor momento del día para realizar cada actividad? Un exitoso gurú estadounidense parece tener la respuesta a esta pregunta. Se trata de Daniel H. Pink, autor de cuatro famosos best sellers, entre ellos, ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso.



Según declaraciones a la BBC, Pink comenzó a interesarse por el tiempo al plantearse él mismo preguntas del estilo sobre la hora en que debía escribir, arrancar un proyecto o hacer ejercicio. "Yo tomaba todas esas decisiones de manera arbitraria y apresurada, y deseaba tomarlas de manera más sensata. Así que empecé a buscar algunas guías y libros al respecto, pero no existían. Entonces me puse a mirar si había investigaciones científicas sobre el tema", dijo y se reconoció sorprendido al ver múltiples de ellas, desde la cronobiología (ritmos biológicos de los seres vivos) hasta las asociadas a la economía, la antropología y la psicología.



Para escribir su best seller, el gurú analizó en conjunto con su equipo 700 estudios relacionados con el tiempo y advirtieron es que la mayoría de las personas son matutinas o "alondras", mientras que el 20% son las llamadas "búhos". Por ende, si las "alondras" buscan realizar un trabajo analítico que requiera concentración es mejor la mañana.







"No se sabe el motivo por el cual el cerebro actúa de distinta manera durante la jornada. Lo que sí sabemos es que hay determinados momentos a lo largo del día en los que los seres humanos estamos más en estado de alerta. Y esos son momentos en los que tenemos mayor capacidad de concentración, de focalizarnos en algo sin distraernos. Alrededor del 80% de nosotros estamos más vigilantes durante las mañanas. Pero hay cerca de un 20% que sin embargo está más alerta mucho después, por la tarde. Lo que es extremadamente importante es saber qué tipo de persona eres y qué trabajo en concreto debes hacer a una hora en concreto", puntualizó.



Su libro muestra cómo, efectivamente, hacer determinadas cosas a una hora o a otra puede tener una gran importancia. "Hay múltiples evidencias que muestran que si los estudiantes realizan los exámenes por las mañanas, en particular en asignaturas como las matemáticas, obtienen calificaciones muchísimo mejores", insistió Pink.



En otro orden, el libro del gurú cita un estudio realizado en 2011, en el que tres científicos analizaron numerosas sentencias de dos tribunales en Israel que, en total, procesan alrededor del 40% de las peticiones de libertad condicional de ese país. Descubrieron que en las primeras horas los jueces fallaban a favor de los presos un 65% de las veces, mientras que a última hora de la mañana esos fallos caían prácticamente a cero. Al respecto, Pink opinó que eso es algo que le parece "absolutamente aterrador, pero la realidad es que los jueces son seres humanos sometidos a los mismos ritmos que los demás".



Pero sin duda, algo a tener en cuenta es que la hora también influye en la atención sanitaria recibida. "Por ejemplo hay pruebas de que la práctica de lavarse las manos en los hospitales baja muchísimo durante las tardes. Y los datos también revelan que la inmensa mayoría de los errores al administrar anestesias se producen por la tarde, de que la posibilidad de que algo salga mal es cuatro veces superior a las 16 que a las 9", puntualizó.



Ante la pregunta de si creía que la sociedad debería de organizarse de otro modo, teniendo en cuenta los ciclos vitales, la respuesta de Pink fue afirmativa. "Necesitamos tomarnos estas cosas en serio. Ya hemos visto que la hora del día afecta a las calificaciones de los estudiantes en el colegio, a las decisiones que toman los jurados, al modo de actuar de los médicos. Son todas cuestiones fundamentales. Yo no sé por qué es ni a qué se debe, pero el caso es que nos tomamos los 'qué' los 'quién' y los 'cómo' muy en serio, pero no nos tomamos en serio los 'cuándo'".



Por ejemplo, según Pink, las empresas deben tomar conciencia de la importancia del 'cuándo' a la hora de convocar reuniones. "La gente acude a un montón de reuniones, pero nunca nadie se pregunta si en esa determinada reunión se necesita que la gente esté muy concentrada y vigilante o si es mejor que estén más relajados y creativos". A su vez, propondría a las cabezas de compañía permitir a los trabajadores tomarse más pausas reconstituyentes, sobre todo por la tarde.



Por último aconsejó a las personas alondras que lo primero que deben hacer al llegar a la oficina es el trabajo importante, el trabajo analítico. "Lo que no debe hacer es lo que yo, que soy una persona matutina, he estado haciendo durante años: llegaba y lo primero que hacía era mirar mi correo electrónico, me pasaba una hora leyendo emails y respondiéndolos. Ya no lo hago", detalló.