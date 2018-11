"Pepe" Mujica se bajó de la contracumbre del G20 para no "crear obstáculos" entre Argentina y Uruguay

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica decidió bajarse de la llamada "contracumbre" del G20 que para no "crear obstáculos" entre Argentina y Uruguay.



El otrora mandatario oriental tenía previsto brindar este martes un discurso en el Primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico organizado por el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (Clacso) en Ferrocaril Oeste, donde este lunes ya habían disertado las expresidentas Cristina de Kirchner y Dilma Rousseff. Sin embargo, Mujica decidió suspender su participación.



"Cada vez que acontecimientos fortuitos de cualquier índole afectaron esa relación (entre Uruguay y Argentina) mi pueblo, sufrió las consecuencias. Hace mucho tiempo que me comprometí (...) a participar de un evento sobre la Integración Latinoamericana. En estos días, los medios de prensa cultivan la imagen de una contracumbre", expresó Mujica en una carta publicada por su agrupación política.



Otros tiempos. Dilma, Pepe y Cristina. La postal que no podrá repetirse en Ferro.



"Entiendo que no es esa la intención" de los organizadores, "pero no debo contribuir a crear obstáculos subjetivos como los que abundaron en la historia del Río de la Plata. Estoy obligado a ser muy prudente en esta tan especial coyuntura y colaborar con el interés de mi gobierno y mi pueblo", añadió y lamentó "no poder cumplir el compromiso acordado".



Fuentes allegadas al expresidente informaron además al portal de El Observador de Uruguay que el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) se encuentra también haciendo reposo en su casa por razones de salud: su médico le había ordenado la semana pasada que se tomara un descanso para contrarrestar los dolores relacionados a su lumbalgia, y por ese motivo también debió cancelar un viaje que tenía programado días atrás al Estado de Sinaloa, México.