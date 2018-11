Previsible: el peronismo bloqueó sesión especial en Senado para debatir el desafuero a Cristina

Finalmente, el interbloque Cambiemos del Senado de la Nación no obtuvo este martes el quórum requerido para debatir el desafuero de la expresidente y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner. De esta manera, el peronismo logró impedir que se lleve adelante la sesión especial convocada por el oficialismo.



Si bien los senadores oficialistas sabían que contaban con pocas posibilidades de lograr una sesión, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos), convocó a sesión especial.



Al recinto bajaron únicamente la bancada de Cambiemos y dos senadores del Interbloque Parlamentario Federal (Carlos Reutemann y Lucila Crexell) mientras que el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria no concurrieron.



El debate iba a girar en torno al pedido enviado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.



Carlos Reutemann fue uno de los pocos senadores que no pertenece a Cambiemos que bajó al recinto.



Lo cierto es que desde el principio el Bloque Justicialista mantiene su postura de rechazo a cualquier desafuero sin que haya condena firme por lo que ya había anticipado que no iba a facilitar el quórum para que se lleve a cabo la sesión.



Sin embargo, las argucias parlamentarias van más allá del pedido de desafuero contra la senadora ya que la avanzada de Cambiemos contra Cristina ocurre en medio de una discusión entre el oficialismo y parte el Bloque Justicialista sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).



El único que habló en el recinto luego de levantada la sesión fue Pinedo, quien expresó que con este intento Cambiemos cumple con su "obligación" dado que el plazo para tratar el pedido de Bonadio comenzó a regir "el primero de marzo" y desde esa fecha "se cumplen 180 días" este martes, límite para tratar el tema. "De ninguna manera pensamos que puede haber ningún tipo de impunidad corporativa", lanzó el presidente provisional del Senado.



El senador oficialista indicó además que con este intento, Cambiemos busca demostrar que "no hay espíritu corporativo para el no tratamiento de los temas". Para finalizar, Pinedo agregó: "Tampoco hay lo que se ha dicho acerca de una persecución política o jurídica, lo que hay es una investigación judicial en marca. Fuimos cuidadosos en que sea eso lo que está en discusión".