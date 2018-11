En la última licitación de Lebac, el BCRA bajó tasa al 50% y liberó al mercado $ 122.000 M

En lo que fue la última licitación de Lebac, el Banco Central colocó este martes menos de $ 40 mil millones al una tasa del 50% anual, por lo que liberó al mercado unos $ 122 mil milllones.



El BCRA había anunciado que licitaría LEBAC por hasta un monto máximo de VN $ 40 mil millones a participantes que no sean entidades financieras.



Las ofertas recibidas totalizaron VN $ 58.624 millones, adjudicándose VN $ 39.754 millones. La tasa de corte se ubicó en 49,9967% a 28 días.



Las LEBAC adjudicadas se agregan a un stock existente que asciende a VN $ 30.064 millones, por lo que para la última amortización de LEBAC, el 19 de diciembre de 2018, el vencimiento será de $ VN 69.818 millones.



El vencimiento de este martes era de $ 160.519 millones, por lo que el BCRA liberó al mercado $ 122.234 millones.



Desde la autoridad monetaria, remarcaron que la liberación de fondos "no requerirá un esfuerzo de absorción adicional, ya que el BCRA se venía preparando y había realizado un esfuerzo de absorción mayor en las semanas previas sobrecumpliendo en más de 3% su meta de base monetaria".



Esta licitación fue la última ya que en diciembre, cuando se produzca el vencimiento de los VN $ 69.818 millones de Lebac restantes, no habrá una nueva licitación. Así, en diciembre, las Lebac dejarán de existir.