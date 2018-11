Las dudas de Boca: el reemplazante de Pavón y quién será el arquero

Nahitan Nández, mediocampista de Boca Juniors, se mostró optimista a cuatro días del partido de vuelta por la final de la Copa Libertadores ante River Plate, el próximo sábado en el estadio Monumental, al remarcar que no tiene dudas "de que vamos a quedar en la historia" del club "Xeneize".



"Jugar un Mundial es hermoso. Pero lo único que importa ahora es jugar esta final y ganarla. Para eso hay que ser inteligentes y la actitud en este tipo de partidos es fundamental", dijo el integrante de la selección de Uruguay en una conferencia de prensa realizada este mediodía en el predio de Casa Amarilla.



Y amplió: "Si digo que no tengo ansiedad, te miento. El que te diga lo contrario, es raro. Hay que respaldarse en la familia y en los compañeros. El del sábado es un partido único e irrepetible, podemos quedar en la historia de Boca y sé que va a ser así".



A su lado, el volante central Wilmar Barrios expresó la misma fe, y sostuvo que "me quedé para jugar esta Copa. Me motiva quedar en la gloria de este club. Son 90 o 120 minutos clave en mi carrera. Quiero estar en la historia como mis compatriotas (Jorge) Bermúdez y (Mauricio) Serna".



"La actitud, el sacrificio del compañero y las ganas de dejar todo por esta institución no se negocia. Estamos preparados para que el sábado el que entre a la cancha, el que sea suplente o no se concentra, deje todo para darle una alegría a nuestros hinchas. Yo también tengo fe de que vamos a ser campeones", agregó el futbolista colombiano.



Con respecto a la posibilidad de utilizar la tecnología en la final, Nández dijo que "debemos estar ajenos al juez y al VAR. Debemos estar atentos a todo, pero no obsesionarnos por ese tema. El primer partido me cuidé por tener amarilla. Ahora voy a poder raspar más, estoy más liberado".



En tanto, Barrios se refirió al mediocampo como la clave del encuentro: "Ahí va a estar la gran lucha. Los dos equipos presionan ahí y también hay jugadores con buen pie. Mientras estemos compactos en esa zona, haríamos la diferencia ya que arriba tenemos jugadores muy rápidos. Que pongamos dos o tres volantes es lo mismo. Por supuesto que Pablo Pérez es vital y nos sentimos muy cómodos con él", analizó.



Boca se entrenó este martes en el complejo Pedro Pompilio a puertas cerradas para la prensa. El técnico Guillermo Barros Schelotto dispuso un trabajo táctico con 18 jugadores e intercambió titulares con suplentes.



Aunque no está oficializada la presencia de Esteban Andrada, el arquero cada vez se afianza más para jugar ante River en reemplazo de Agustín Rossi, de buenas actuaciones desde que el ex Lanús salió por lesión (fractura de mandíbula). Pero todo indica que el DT le devolvería la titularidad.



En cuanto al lateral derecho, allegados al cuerpo técnico "xeneize" dicen que Leonardo Jara sería nuevamente el marcador de punta y le estaría ganando la pulseada a Julio Buffarini.



Después estarían confirmados Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Barrios, Nández, Pablo Pérez, Sebastián Villa y Ramón "Wanchope" Ábila.



Para reemplazar a Pavón, con un esquema 4-4-2, jugaría Darío Benedetto, pero si Boca juega con un 4-4-1-1, ingresaría Carlos Tevez, el elegido por los hinchas en las redes sociales.



Finalizado el entrenamiento, los jugadores pasaron por un control antidoping sorpresa encargado por la Conmebol, igual al que realizaron en la práctica de River.



Boca volverá a trabajar el miércoles desde las 9.30 en Casa Amarilla y al mediodía hablará Guillermo en conferencia de prensa.