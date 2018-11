Efecto Magistratura: por falta de acuerdo, se cayó sesión en Diputados

La nueva composición del Consejo de la Magistratura elevó la temperatura dentro de Diputados. El interbloque Cambiemos aún no logró digerir la pérdida de una silla en el organismo provocando un efecto inmediato, el anuncio de que esta semana no habrá sesión en la Cámara baja por falta de acuerdo.



Lo cierto es que debido al acuerdo en el peronismo para colocar representantes propios en el órgano judicial se agrietó el clima político en Diputados. Sin embargo, no todo está perdido ya que aún hay chances que la última sesión del año se pase para la semana que viene.



La decisión de suspender la sesión de este miércoles se tomó luego de una reunión del oficialismo en el despacho del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó. Además del bonaerense, del cónclave también participaron los radicales Mario Negri, Mario Bazze y Luis Borsani, la secretaria parlamentaria, Silvia Lospennato (PRO), y el jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, entre otros.



Claro que las aguas también se presentan movidas dentro de la coalición de Gobierno. En un tiro por elevación hacia la Casa Rosada, el radicalismo lanzó un duro comunicado en donde apuntó contra la "impericia en las filas del propio oficialismo" en la negociación de "temas de agenda institucional", en clara referencia a la composición del Consejo de la Magistratura.



Por lo pronto, el oficialismo intentará reflotar la sesión especial para el martes que viene, pero tampoco tiene garantizado el quórum para ese día ya que parece difícil que se pueda enderezar la interlocución con el PJ en un plazo tan corto.



En ese contexto, sólo habría marco para aprobar la reforma de Bienes Personales que el senador Miguel Ángel Pichetto consiguió en el Senado a cambio del apoyo de una parte de su bloque al Presupuesto 2019. Dicha reforma, para que las viviendas de uso familiar valuadas en menos de 18 millones de pesos no sean alcanzadas por el gravamen, consiguió este martes dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda.



En el tintero podrían quedar iniciativas de importancia como el proyecto de ley de alquileres, que viene debatiéndose hace meses sin encontrar un cauce de consenso. También podría frustrarse el tratamiento de la ley de Semillas e, incluso, corre serio peligro de naufragio el proyecto del senador Omar Perotti -quien votó en contra del Presupuesto- para reducir la presión impositiva sobre mutuales y cooperativas.