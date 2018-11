Marcha atrás: Conmebol no dio el visto bueno y la segunda Superfinal mantiene su horario

Hubo idas y vueltas en las versiones. La Superfinal de la Copa Libertadores entre Boca y River se iba a jugar a las 17, luego a las 16, pero finalmente se mantiene el horario original de las cinco de la tarde pese al pedido de los organismos de Seguridad y por decisión de la Conmebol.



El Ministerio de Seguridad de la Nación, tras una reunión con representantes de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades de ambos clubes y de la Confederación Sudamericana, había solicitado adelantarla a las 16. Sin embargo, pese a que estaba pactado que comience una hora antes, el organismo continental no dio el visto bueno.



Del encuentro tomaron parte Gerardo Milman, secretario de Seguridad de la Nación; el subsecretario de Seguridad porteño, Juan Pablo Sassano; su par a nivel nacional, Darío Oroquieta; el director de Espectáculos Deportivos, Guillermo Madero, y funcionarios de la Policía de la Ciudad.



Para el pedido se tuvo en cuenta el hecho de que el partido no termine de noche para facilitar la salida de la gente del estadio y los posteriores festejos, ya sean de River o de Boca.



Hay que tener en cuenta que en caso de que el empate persista a lo largo de los 90 minutos, el reglamento de la Conmebol estipula que se juegue un alargue de media hora, y de continuar la paridad todo se definirá mediante la ejecución de penales.



También fueron consultados los directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados, ya que durante noviembre quedó establecido que en el fútbol argentino ningún partido puede iniciarse antes de las 17 por la amplitud térmica usual en esta época del año, pero desde el sindicato de futbolistas dieron su aprobación para que el cotejo se juegue antes, teniendo en cuenta que está fuera de la órbita de la AFA.



Los más reticentes al cambio fueron los dirigentes de Conmebol, ya que al tener la televisación del encuentro a todo el mundo y especialmente a Europa, la diferencia horaria a esta altura del año es menor (con Inglaterra apenas tres horas y con otros países como Italia, España o Alemania de cuatro) y lo ideal para esas latitudes es que la emisión les llegue en horarios centrales de las 20 o 21 y no antes, algo establecido también por contrato.



La primera final se iba a disputar el sábado 10 a las 17 pero se postergó para el día siguiente por las precipitaciones que anegaron el campo de juego de la Bombonera ese día. El domingo empataron 2 a 2 y la definición quedó totalmente abierta para la revancha.