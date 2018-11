Provincia: gremios afirman que primer jornada de paro docente tuvo "90% de adhesión"

Los sindicatos de docentes bonaerenses concretaron el paro número 28 en lo que va del año para reclamar que la gobernadora María Eugenia Vidal los convoque a acordar el aumento salarial en paritarias, y afirmaron que lograron una adhesión del "90 por ciento" en las escuelas de la provincia.



Desde el gobierno provincial salieron a criticar duramente la medida y aseguraron que la paritaria no está cerrada y que podría haber una convocatoria en diciembre.



El Frente de Unidad Gremial, integrado por los sindicatos Suteba, FEB, UDA, Sadop, Amet y Udocba, cumplió así el primer día de reclamos que continuará este miércoles con una "jornada de protesta" que incluirán "banderazos" en los distintos distritos de la provincia.



El secretario general del Suteba, Roberto Baradel, aseguró que fue "masivo y contundente" el paro y exigió al gobierno bonaerense "hacerse cargo y resolver las necesidades de los docentes y escuelas".



Hasta ahora, la administración de Vidal dispuso aumentos por el 30% a octubre y un suplemento de 1,7% de material didáctico mientras indicó que las negociaciones continúan abiertas.



En tanto, Baradel aseguró que si la paritaria de 2018 es cerrada con un aumento unilateral del 30%, los paros de los maestros continuarán el año que viene, y agregó: "No vamos a firmar una pauta salarial a la baja, de ninguna manera".



En un acto que los gremios realizaron frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en esta capital, Baradel insistió en que no puede firmar la paritaria del 30% porque todas las proyecciones de inflación dan cuenta que los precios subirán este año por encima del 45%.



"La gobernadora aumenta impuestos, autoriza aumentos de tarifas y no permite que se actualicen los salarios. Le reclama al Gobierno Nacional que se actualice el Fondo del Conurbano por inflación, lo mismo le pedimos nosotros", indicó el sindicalista.



Y agregó: "Lamentablemente estamos en situación de paro. La paritaria no se cerró, el Gobierno no tuvo intención de generar un canal de dialogo y negociación con nosotros. Intentaron poner pautas salariales a la baja y hoy estamos reclamando por salarios dignos y por escuelas seguras".



Se trata del conflicto entre gremios y Gobierno más extenso de los últimos años y continúa abierto a pocos días de la finalización del ciclo lectivo.



Al respecto, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró que la paritaria con los gremios docentes no fue cerrada y fustigó la huelga que paralizó este martes las escuelas.



"Las paritarias están abiertas, estamos hablando con los gremios. Me parece que dejando a los chicos sin clases no es la forma de seguir conversando", cuestionó el funcionario de la administración Cambiemos.



En declaraciones a radio Milenium, el funcionario criticó la postura del Frente de Unidad Docente Bonaerense porque no acepta el 30% de aumento salarial propuesto para luego "continuar con las negociaciones en diciembre".



Por su parte, el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, acusó a los sindicatos de haber prolongado su conflicto hasta fin de año "como medida de acción política", y cuestionó que "algunos dirigentes priorizan su ideología política antes que su responsabilidad gremial".



"Siempre se ha priorizado el diálogo con los maestros. Nuestro objetivo desde principio de año fue muy claro: llegar a un acuerdo para mejorar el salario docente. Por eso hicimos 10 propuestas concretas y mantuvimos 19 reuniones formales", afirmó.



Villegas lamentó que "a cada oferta los sindicatos respondieron con un paro" y sostuvo que "ellos fueron los que, como medida de acción política, extendieron este conflicto hasta fin de año".