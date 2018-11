Latam Airlines reducirá 41% sus inversiones para sus flotas de aviones

LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo en América Latina, aseguró este martes que reducirá sus compromisos de flota de aviones en u$s 2.300 millones en 2018-2021, con el objetivo de avanzar en una mayor optimización de sus operaciones. Implica un ajuste de 41% de inversiones para el plan de flota de aviones.



"Desde hace un par de años que la compañía no hacía un esfuerzo tan grande en ajustar su plan. Lo importantes es que (...) tenemos una ruta de inversión mucho más adecuada con el contexto macroeconómico", dijo Ramiro Alfonsín, vicepresidente de finanzas corporativas de la firma.



Según el ejecutivo el plan se enmarca en una estrategia de mayor eficiencia y control de costos en LATAM Airlines, más aún cuando el desempeño operacional está sometido a una mayor presión por los precios de los combustibles, como ocurrió en el tercer trimestre.



Entre julio y septiembre, LATAM Airlines obtuvo una ganancia de u$s 53 millones, una baja interanual del 67%, debido a un incremento en los costos por combustibles.



Los ingresos del grupo, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, bajaron en 5,8%, debido en parte a un menor desempeño de su negocio de pasajeros, en medio de una mayor expansión de las aerolíneas de bajo costo en la región.



"Ha sido un tercer trimestre muy desafiante para toda la compañía. Estamos conteniendo los costos. Esto nos está permitiendo competir en todos los segmentos donde nos habíamos planteado. Estamos mejor posicionados para competir", dijo Alfonsín.



El EBITDAR -ganancia antes de impuestos, intereses, depreciaciones, amortización y arriendo de aviones-, en tanto, disminuyó un 12,9%, para alcanzar los u$s 554 millones de dólares. En el período, el costo del combustible se elevó un 32,9% interanual, destacó la empresa. Con todo, la compañía mantuvo su pronóstico de margen operacional a entre 6,5-8,0% para este año.