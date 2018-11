Scaloni y su paso por la Selección: "Fue una oportunidad muy buena"

El entrenador interino del seleccionado argentino Lionel Scaloni destacó este martes que "jugaron la mayoría de los que trajimos, la meta era esa", tras la victoria que su equipo alcanzó sobre su par de México, por 2 a 0, en un amistoso disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



Sobre el partido, Scaloni dijo que México "jugó bien, en el primer tiempo no puso en aprietos al equipo, pero en el segundo llegaron dos veces" y resaltó que "con los cambios el equipo se soltó más y hubo situaciones de gol", puntualizó.



El entrenador que reemplazó a Jorge Sampaoli, una vez finalizado el Mundial Rusia 2018, subrayó que tanto Mauro Icardi y Paulo Dybala, autores de las conquistas del triunfo, "hacen goles todos los domingos y no hay que titular acá con que no convierten" y agregó que "hoy se desbloquearon, se ganó con goles de ellos, y en el futuro van a dar alegrías a la Selección".



Acerca de su interinato, el entrenador analizó emocionado: "Fue una oportunidad que tuve, fue muy buena, no la esperaba", sentenció.