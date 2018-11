Futura ministra de Bolsonaro exigió "cambios profundos" en el Mercosur para que Brasil siga en el bloque

La futura ministra de Agricultura designada por Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, exigió cambios profundos en el Mercosur y advirtió que si estos no ocurren Brasil puede abandonar el bloque regional.



"Necesitamos ver nuestros intereses, Brasil intenta fortalecer al Mercosur al decir lo que quiere" pero si sus planteos son desoídos "en un caso extremo Brasil sale", declaró Tereza Cristina.



El grupo sudamericano "no puede continuar como está porque es desventajoso para nosotros", señaló la colaboradora del presidente electo Bolsonaro.



"El mundo es muy rápido y dinámico, ya es hora de rever al Mercosur sin dejar el protagonismo de Brasil y sin dejar de tener relaciones con nuestros vecinos", opinó Tereza Cristina, una dirigente vinculada al agronegocio, durante una entrevista publicada en el diario O Globo.



Los dichos de la próxima ministra de Agricultura coinciden con las declaraciones formuladas hace tres semanas por el próximo "superministro" de Economía, Paulo Guedes, quien señaló que el Mercosur no será una "prioridad" del gobierno entrante.



Guedes aclaró sin embargo que el Brasil de Bolsonaro "no romperá ninguna relación comercial" pero calificó al bloque fundado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como una "prisión cognitiva" porque impide comerciar unilateralmente con otras regiones.