Katy Perry, imparable: es la mujer mejor paga de la industria de la música

Katy Perry se convirtió en la mujer mejor paga de la industria de la música, según publicó Forbes en su tradicional ranking. Con la gira "Witness: The Tour" y su trabajo en American Idol, la cantante superó los u$s 83 millones.



La artista destronó así a Beyoncé, quien era la más acaudalada el año pasado y a lo largo de 2018 quedó en tercera posición, con u$s 63 millones. La segunda en el podio es Taylor Swift, quien facturó u$s 80 millones.