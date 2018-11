Escándalo en el Parlamento español, con insultos, expulsiones y escupitajos

El Parlamento español fue escenario de un escándalo con Gabriel Rufián, diputado del partido nacionalista catalán ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), quien fue expulsado del recinto, tras sus fuertes críticas contra el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y luego de no acatar las llamadas al orden de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.



Rufián había calificado al funcionario como "el ministro más indigno de la historia de la democracia española". "No es un ministro, es un hooligan", agregó.







La respuesta de Borrell no tardó en llegar. "Ha vertido esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que es usted capaz de producir", le contestó a Rufián, provocando que se pusiera de pie la bancada socialista.



"Esta es la casa de la palabra, pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar", advirtió Pastor, quien llamó al orden en tres ocasiones antes de pedirle al legislador del ERC que abandonara la sala.







El incidente se prolongó durante unos segundos más, ya que Borrell acusó a Rufián y al resto de los diputados de ERC de haberlo escupido mientras se marchaban del Parlamento.