Tras dura caída, el Merval repunta por recompras de oportunidad; riesgo país, en baja

La bolsa porteña ganaba terreno este miércoles por un masivo reacomodamiento de carteras tras una abrupta baja de precios en la víspera, aunque los inversores institucionales mostraban prudencia.



El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos subía un 2,55%, a 30.477,4 puntos, liderado por acciones del sector energético y financiero.



Las principales alzas son anotadas por las acciones de Pampa Energía (6%), Supervielle y Central Puerto (3,7%) y Banco Galicia (3%).



El panel líder viene de ceder un 4,5% el martes, en línea a una caída general en los mercados globales de activos.



El mercado local, que venía de acumular una mejora del 10% en tres ruedas de la semana pasada (por efecto de la aprobación del Presupuesto 2019), debió acoplarse a la adversa dinámica de ayer en Wall Street durante el feriado local, y también a la de este martes.



"Nuevamente el sector tecnológico continuó liderando las caídas, que desde sus máximos en el año acumulan pérdidas de más del 20%. Hay que tener presente que cuando un papel registra bajas de más del 20%, es muy probable que se esté por ingresar en un ´bear market´", consideró el analista de Rava Eduardo Fernández.



En ese marco, hubo una reacción alcista del dólar en el mundo por un aumento en la aversión al riesgo, ante los temores vigentes de una guerra comercial.



Otra nota destacada del exterior fue el derrape que tuvo el precio internacional del petróleo: el WTI registró un derrumbe superior al 6% y tocó su menor nivel en más de un año (u$s 53,43) como consecuencia de pronósticos que alertan acerca de una desaceleración de la economía mundial.



"Fue una jornada complicada con Argentina magnificando la baja que tuvo la región. Los índices americanos tuvieron fuertes caídas el lunes y hoy, con lo que el Merval acumuló los dos descensos este martes", indicó a ámbito.com Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.



Pero el contexto local marcado por la reaparición pública de la expresidente Cristina de Kirchner, más la complicada situación de la economía doméstica añadieron dosis de incertidumbre al clima inversor.



"Los deberes macro que impone el acuerdo con el FMI no entusiasman, dado que los inversores exigen tener mayor claridad sobre el proceso electoral del 2019 en vista a que será crucial para definir el futuro. En dicho sentido, crece la atención respecto a las necesidades financieras del 2020, año en el cual los recursos del organismo no resultan suficientes y ello obligará al país a haber logrado regresar al crédito voluntario externo", opinó el economista Gustavo Ber.



Otro analista remarcó que "los inversores, tanto internos como externos, están muy pendientes de las encuestas políticas más allá de la situación económica delicada".



• Renta fija



En el segmento de la renta fija, los principales bonos soberanos, que cotizan en pesos, culminaron ayer con bajas generalizadas y en algunos casos perdieron hasta 3%.



Entre los más negociados, el Bonar 2024 cedió un 1%; el Bonar 2020, un 0,4%; el Discount bajo ley argentina descendió un 1,7%; mientras que el Global 2037 se hundió un 3%.



Por último, el riesgo país que mide el JP Morgan bajaba 11 unidades hasta los 682 puntos básicos.