Gobierno defendió suspensiones a empleados de Aerolíneas: "Hubo abandono de tareas"

"Por la forma en la que protestaron, otros que querían trabajar, no lo pudieron hacer. Hubo abandono de tareas, pero las suspensiones son una potestad de la empresa", aseguró el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, al defender la decisión de las autoridades de Aerolíneas Argentinas de tomar medidas contras más de 300 trabajadores que paralizaron los servicios el pasado 8 de noviembre.



Se trata de los trabajadores que "abandonaron o retuvieron tareas" que provocó la cancelación de 258 vuelos y afectó a 30 mil pasajeros. Ante esto, los aeronáuticos anunciaron un paro total de actividades para el próximo lunes.



Además, Sica sostuvo que "una cuestión es lo que tiene que ver con los salarios en función de lo que son los tipos de trabajo y después está la posición política de cada gremio". Al respecto, agregó: "Los gremios tienen que tener una mirada en defender los derechos de los trabajadores. No pueden estar haciendo medida de fuerza en función de lo que creen que debería ser la política aeronáutica de Argentina o en función de los que ellos creen que debería conducirse Aerolíneas Argentinas".



"Después cada uno podrá tomar su posición política. Lo que nos interesa es cuáles son las formas en que van a actuar para defender los derechos de los trabajadores y tienen que hacerlo dentro de las normativas legales en la cual estamos sujetos", concluyó.



La Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) anunció hoy un paro total de actividades para el lunes 26 de noviembre en protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del Gobierno de Mauricio Macri.



Rubén Fernández, secretario general del UPSA, dijo en una conferencia de prensa que la medida de fuerza será realizada por los trabajadores en todos los aeropuertos del país, por lo que la actividad se verá paralizada durante al menos 24 horas.



La huelga, que afectará a todas las empresas que vuelan en el país, será realizada apenas cuatro días antes del inicio de la cumbre de líderes del G20, que se realizará en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.



La medida fue consensuada por Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA); Edgardo Llano, del Personal Aeronáutico (APA); Rubén Fernández, de Unión Personal Superior Aeronáutico (UPSA); Pablo Biró, de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y Genaro Trucco, de Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).



En una conferencia de prensa, Biró dijo que la medida de fuerza será realizada porque "la empresa Aerolíneas Argentinas no cumplió con sus compromisos salariales" con los empleados y está demorando las definiciones en la nueva paritaria 2018/2019, que va de septiembre a septiembre.



La empresa Aerolíneas Argentinas suspendió a 376 empleados por supuesto abandono o retención de tareas durante las asambleas sindicales que paralizaron de 244 vuelos el 8 de noviembre pasado en reclamo de un ajuste salarial por inflación.



En Aerolíneas Argentinas responden que la paritaria 2017/2018 venció el 31 de agosto, por lo que no corresponde el pago del ajuste por inflación que los gremios reclaman para los salarios de septiembre.



Fernández aseguró que los gremios aún no recibieron la oficialización de la suspensión de 376 trabajadores de Aerolíneas Argentinas anunciada anoche y consideró que se trata de "una represalia ilegal".



"Sancionar por una protesta está condenado por la Organización Internacional del Trabajo. Sancionar por un reclamo a trabajadores a los que les pagaron mal el salario es totalmente injusto, ilegal e inconstitucional", dijo Fernández.



La Federación Argentina del Personal Aeronáutico no descartaba este miércoles realizar medidas de fuerza sorpresivas si la línea aérea de bandera envía los telegramas a los empleados anunciando su suspensión por entre 10 y 15 días sin goce de haberes, tal como dejaron trascender los voceros de la firma.



En línea con los jefes sindicales de APLA y UPSA, Cirielli también señaló que el paro total de actividades el próximo lunes será por el "no pago de un acuerdo salarial firmado el año pasado", pero disparó contra toda la política aerocomercial de la gestión Macri.



"Que el gobierno no diga más que no va a privatizar Aerolíneas Argentinas porque la está por hacer desaparecer en pos de la entrega de las rutas a líneas aéreas a empresas privadas", dijo Cirielli.