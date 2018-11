Estos son los artistas que serán parte del Lollapalooza Argentina 2019

Finalmente se conocieron los nombres de las cien bandas que serán parte del Lollapalooza Argentina 2019. El festival que tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro los días 29, 30 y 31 de marzo del año próximo contará con la presencia de Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike y Steve Aoki, entre otros.