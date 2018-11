Las cinco claves para tener tu mini bar en casa

Un mini bar en tu casa es mucho más que un simple rincón de bebidas; será el punto de encuentro para los buenos momentos y nuevos rituales. Por ello, a la hora crear este lugar, además del mobiliario y el tamaño de la barra, también hay que pensar en la iluminación y el resto de los detalles decorativos. Todo de acuerdo a tu estilo y a tus gustos, pero ¿por dónde empezar?



Para tener un bar en el propio living se debe pensar en qué espirituosas tener, desde vinos, cervezas y bebidas para preparar tragos, así como también accesorios. La empresa de e-commerce Craft Society, que brinda soluciones integrales para tener una barra en casa, compartió algunos consejos para tener en cuenta.



• Lo primero es lo primero







Cuando hablamos de tener nuestro propio mini bar, la primera pregunta que surge es cuántas bebidas necesitamos. Empecemos por lo apto para todo público: la cerveza. No solo es una bebida ligera y fácil de tomar, sino que también propone una variedad casi infinita que nos invita a descubrir estilos de todo el mundo. Se puede hacer un mix que asegure grandes clásicos (de una dorada Patagonia Bohemian Pilsener a una Bass, la primera pale ale del mundo, toda una tradición de Reino Unido) y también otros ejemplares menos conocidos para degustar: un set de birras europeas es una apuesta segura, desde las belgas Leffe (en sus versiones Brune y Nectar) a la alemana Spaten Optimator.



• ¿Qué hacer con los vinos?



La selección de etiquetas, y más en un país como Argentina, es muy personal. Sin embargo, tener nuestra propia bodega en casa es más fácil de lo que parece. No hace falta tener muchas variedades, pero es importante asegurarnos que éstas tengan las mejores condiciones posibles para su conservación. Es fundamental que donde guardemos los vinos no haya cambios bruscos de temperatura ni humedad, que no estén cerca de fuentes intensas de olor, como depósitos de combustible, pinturas, etc., porque estas influirían en el corcho del vino y seguramente se llegaría a estropear. Se debe tener en cuenta que nuestro país elabora vinos en Mendoza, Neuquén, La Pampa y Salta, entre otras provincias. Los tipos de vinos por los que se pueden optar son tintos, blancos, blends y espumantes. Además, se pueden adquirir packs que los combinan con copas de cristal.



• Opciones de espirituosas



A la hora de pensar en las bebidas blancas, lo más práctico es elegir las que puedan ser una buena base para mezclar con frutas y lograr cocteles. La pregunta es qué tragos preferís, y así obtenés la respuesta sobre qué espirituosas comprar. Con vodka se puede preparar desde un cosmopolitan a un bloody Mary. Entre las marcas recomendadas están Vodka Pravda, del sur de Polonia, una región globalmente conocida como productora de esta bebida. La elaboran (en pequeños lotes y bajo supervisión de un maestro destilador de sexta generación) con agua de manantial de los Montes Cárpatos, de donde también obtienen el centeno que utilizan para darle un sabor más suave que el típico maíz utilizado para hacer vodka.



Con tequila se pueden preparar las mejores margaritas, aunque si es bueno, como Patrón Reposado, hay que disfrutarlo en chupitos. Se trata de un tequila ultra premium, añejado en barricas de roble, con notas cítricas, miel y un acabado a flores. Con ron llegan los populares daiquiris y clásicos como un mai tai. Con el whisky, desde un manhattan a beber un The Glenrothes Vintage Reserve on the rocks, dorado tipo bronce, con una boca de cereza y un cierre avainillado.



Para la carta de coctelería, se debe tener en cuenta que muchas veces vas a necesitar soda y agua tónica para mezclar (por ejemplo, para hacer un gin tonic), así como limas y aceitunas para terminar los tragos.



• Accesorios







Aquí vamos a hablar de cosas que se conocen como "complementos" pero que en realidad son esenciales para crear una experiencia placentera. La hielera, una eminencia. Los vasos también son importantes. Copas especiales, sobre todo para las cervezas, para poder disfrutarlas en sus vasos originales. Nada como una Spaten en su chopp, una Beck's en su pilsner o una Franziskaner es un típico vaso weissbier.



• ¿En qué lugar de la casa estará tu mini bar?



Al ser un espacio de esparcimiento, siempre debe ser cómodo, no importa el tamaño que tenga. ¿Va a estar al aire libre o en el interior de la casa?, ¿vas a poner banquetas altas?, ¿de qué material será la barra? Mientras que algunos prefieren un bar móvil, tener un bar con barra y estantería es la mejor manera de disfrutar, almacenar y organizar el surtido. No olvides destinar un lugar para acomodar las botellas, también para ubicar todos los instrumentos de servido: vasos, utensilios, posavasos, destapador. El espacio de guardado será tan grande como tu pasión por la cultura del buen tomar.