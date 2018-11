La industria sufrió su sexta caída consecutiva: cedió 3,6% en octubre según FIEL

La industria sufrió en octubre su sexta caída consecutiva, al sufrir una contracción de 3,6% interanual, informó este miércoles la Fundación FIEL.



Respecto a septiembre, la producción industrial resultó 3,2% superior incluyendo factores estacionales, mientras que si estos se

corrigen la actividad mostró un ligero retroceso (-0,3%).



De este modo, para los primeros diez meses del año y en la comparación interanual, la actividad industrial acumula una caída 1,9% .



En el mes, 7 de 10 ramas de actividad mostraron una caída, destacándose el retroceso de la producción automotriz, metalmecánica, de minerales no metálicos y de químicos y plásticos.



En el mes también se observó un avance en la refinación de petróleo y en la producción siderúrgica.



En los primeros diez meses del año y en la comparación con el mismo periodo de 2017, la siderurgia continúa liderando el crecimiento industrial con un avance de 9,8%. La producción automotriz acumula en el período enero - octubre una mejora de 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, seguida de la producción de minerales no metálicos y la de papel y celulosa que mostraron un avance de 0,5% en ambos casos, y la producción de alimentos y bebidas (+0.2%).



Cayendo a un ritmo inferior al promedio de la industria en el periodo enero - octubre y en la comparación interanual se encuentra la producción de insumos textiles (y los despachos de cigarrillos (



Las restantes ramas de actividad muestran una caída más profunda que el promedio de la industria, comenzando por el procesamiento de petróleo (la producción de insumos químicos y plásticos (y la producción del complejo metalmecánico que acumula una caída del 8%.



Siguiendo la clasificación de las ramas industriales según el tipo de bienes, todos ellos muestran un retroceso en los primeros diez meses del año. La mayor caída la registra la producción de bienes de capital, que acumulan una merma de 6.6% en la comparación con el mismo periodo del año anterior.



Los bienes de consumo durable, retroceden 3% en los primeros diez meses del año, mientras que los bienes de uso intermedio se contraen 1.9% en el mismo período. Finalmente, la producción de bienes de consumo no durable retrocede 0,1% en el periodo enero - octubre en la comparación con igual periodo del año anterior.