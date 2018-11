Sin sesiones por delante, el Senado se encamina a dar por cerrado su año parlamentario

En sintonía con lo ocurrido en Diputados, el Senado tampoco sesionará esta semana por lo que la aprobación del Presupuesto hace unos días podría haber sido la última sesión del año en la Cámara alta. Pues resulta que este miércoles no hubo reunión de Labor Parlamentaria y se estima que la semana próxima, en la previa a la cumbre del G20, tampoco habrá actividad en el Senado.



Vale recordar que este martes el oficialismo convocó sin éxito a una sesión especial para tratar el desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, las intenciones del interbloque Cambiemos de debatir el pedido enviado por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA naufragó ante la negativa del peronismo de bajar a la Cámara alta.



Por lo pronto, las argucias parlamentarias van más allá del pedido de desafuero contra la expresidente. Desde hace varios días, la oposición insistió en debatir la restitución del Fondo Sojero algo que el oficialismo nunca consideró para incluir dentro del temario de una sesión ordinaria.



El próximo 29 de noviembre aparece en el calendario como una posible fecha para convocar a una nueva sesión. Sin embargo, como en esa fecha está previsto el inicio de los preparativos para la cumbre del G20 es muy poco probable que el Senado vuelva a sesionar en lo que resta del año. Máxime si el Gobierno no planea convocar a sesiones extraordinarias ni en diciembre ni en febrero tal como sucedió a finales del año pasado.



En la agenda parlamentaria del Senado quedarán varios temas en el tintero como la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, la regulación de la actividad de lobby y la designación del procurador general de la Nación, entre otros.



La situación en la Cámara baja no parece ser muy distinta aunque todavía existen chances de que los diputados se reúnan la semana que viene para sesionar por última vez en el año. Claro que eso aún está por verse.



El agrietado clima político en Diputados tras la movida del peronismo para quedarse con una silla de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura puso en duda la posibilidad de que haya un acuerdo entre las fuerzas para bajar al recinto.