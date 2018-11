Riquelme, de la "envidia" a los jugadores al deseo como hincha de Boca

El exfutbolista Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, destacó este miércoles el poder de gol que tiene el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.



A la hora de analizar el partido de ida por la final de la Copa Libertadores, el ídolo "xeneize" remarcó que "River jugó muy bien el primer tiempo", aunque ponderó que "Boca no demuestra, pero tiene mucho gol y eso es muy importante".



En declaraciones formuladas a Fox Sports, Riquelme destacó la labor de Edwin Cardona y opinó que el "Millonario" pierde mucho sin Rafael Santos Borré, ausente por haber llegado al límite de amarillas.



El exenganche dijo que "uno está tranquilo porque no juega" e hizo hincapié en que "Boca de la nada te saca un gol". Al respecto sobre sus experiencias en el máximo torneo continental, el crack expresó: "Los envidio, me hubiese encantado jugar esta final. No queda otra que hacer de hincha, ojalá que a Boca le vaya bien y que pueda ganar esta Copa".



Consultado por el rol de los colombianos de ambos equipos, Román fue claro: "Tenemos la suerte que Borré no juega. Es muy importante para el equipo y también porque lo ayuda Pratto".



Sobre los de Boca, llenó de elogios a Cardona: "Me fascina cómo juega, me siento identificado con su juego. Son partidos que él disfruta estos, como cuando hizo el gol de tiro libre".



Por su parte, afirmó que Sebastián Villa "es muy importante para el entrenador" y consideró que "(Wilmar) Barrios se ganó el cariño de la gente".



"Los colombianos que siempre llegan a Boca corren con ventaja porque antes jugaron (Jorge) Bermúdez, Chicho (Serna) y (Óscar) Córdoba, que le dieron mucho a la institución", cerró.