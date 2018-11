Aseguran que 500 mil usuarios Android fueron infectados a través de Google Play

Google Play, el sitio oficial de descargas de Android, fue la herramienta para instalar virus por medio de apps de simulación de manejo y si bien los 13 videojuegos, bajados más de 560.000 veces, ya no están online, quienes los instalaron les dieron a los hackers amplios permisos para extraer datos de los móviles.



Quienes instalaron estas apps infectadas deberían cambiar las claves de seguridad de los servicios y redes sociales presentes en sus móviles.



Lukas Stefanko, investigador de la compañía de seguridad eslovaca Eset, contó en su cuenta de Twitter que las apps, una vez bajadas e instaladas, ocultaban su ícono en el dispositivo, por lo que daba a entender al usuario que había fallado la descarga.



En realidad, no se había producido un error en el proceso sino que el virus había colocado en forma secreta en el dispositivo otros archivos con extensión APK, utilizados por las apps para celulares y tablets con Android.



Los nombres de los videojuegos infectados son Truck Cargo Simulator, Extreme Sport Car Driving, Extreme Car Driving Racing, Extreme Car Driving City, Firefighter Fight Truck Simulator, Moto Cross Extreme Racing, Luxury Cars SUV Traffic, City Traffic Moto Racing, Moto Cross Extreme, Hyper Car Driving, Car Driving Simulator, SUV 4x4 Driving, Luxury Car Parking y SUV City Climb Parking.



Todavía no se sabe el destino que los ciberdelincuentes darán a los datos obtenidos por estas 13 aplicaciones, dos de las cuales eran "trending", es decir, de las más descargadas del repositorio de Google.



El vocero de Google Scott Westover aseguró a la prensa que "las apps violaban nuestras políticas y han sido retiradas del Play Store".



Según el sitio especializado Techcrunch, solo en el último año se eliminaron del sitio oficial de descargas para equipos con el sistema operativo Android más de 700.000 aplicaciones infectadas con malware.