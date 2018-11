Argentina, con la penetración más alta de internet de la región, pero cuarta en ventas online

Argentina tiene la penetración más alta de internet de la región con más del 90%. Así lo asegura un estudio, el cual señala que pese a ello, el país se ubica en cuarto lugar en cuanto a cantidad de ventas on-line.



El informe de la tienda on-line Lino, destaca que gracias a la reducción de la brecha digital, los próximos años podrían augurar un crecimiento no menor al 15%. Si bien con respecto al mundo, el volumen de ventas de América Latina abarca apenas el 3%, señalan que para 2019 se ubicará en torno al 3.5% debido a la inversión en infraestructura y a la bancarización de la población.



Fuente: Lino.



El estudio forma parte del Índice Mundial de Comercio Electrónico, que abarcó el análisis de 53 países y ocho regiones. Con respecto al continente, el total del ventas asciende a u$s 600.000 millones, con un valor de gasto promedio por usuario de u$s 862 al año. En el Cono Sur, el total es de u$s 39 mil millones.



En análisis se destaca que Argentina se ubica en primer lugar en cuanto a penetración de internet en todo el continente con el 93%, por encima de Canadá que llega al 90%, EEUU que tiene el 88%, Costa Rica que alcanza el 86%, Ecuador con el 80% y Chile con el 78%.







En todo el mundo, apenas es superada por nueve países entre los que se destacan Noruega (99%), Estonia (98%), Suecia (97%, Dinamarca (97%), Alemania (96%), Paises Bajos (96%), Reino Unido (95%), Bélgica (94%) y Finlandia (94%).



Sin embargo, no figura entre los primeros países en volumen comercial: el líder en la región es Brasil, con u$s 19.722 millones, pese a no contar con un porcentaje destacado de penetración. En segundo lugar aparece México, con u$s 17.629 millones, mientras que el tercer puesto es de Chile, con u$s 5.888 millones.



Argentina ocupa el cuarto lugar en ventas con u$s 4.260 millones, la cuarta parte del gigante sudamericano.



A nivel mundial, un dato relevante tiene que ver con que China e India, los dos países con mayor población del planeta, lideran en volumen de ventas pero cuentan con un nivel de penetración de internet que no supera el 60%. Esto los ubica con respecto a América Latina, solo por debajo del porcentaje que le corresponde a Venezuela, que alcanza el 53%.