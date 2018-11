La oportunidad para modernizar la negociación colectiva en Argentina

Por Jorge Colina.-



El país que más crece en la Unión Europea luego de la crisis del 2008 - 2009 es Alemania. Desde entonces a la actualidad su Producto Bruto Interno (PBI) per cápita medido en dólares viene creciendo por encima del 3% promedio anual. Para tener una medida de comparación, las dos economías grandes de Europa, comparables con Alemania, que son Francia e Italia, vienen creciendo a tasas de entre 1% y 2% interanual. Esta dinámica hace que la tasa de ocupación en Alemania haya pasado de 70% a 75% de la población en dicho período mientras que en Francia está estancada en 65% y en Italia en 58%.



¿Qué es lo que explica este notable mejor desempeño? Seguramente que hay múltiples causas, pero una que genera mucho consenso en la literatura internacional es el modelo de negociación colectiva alemán. En Alemania la negociación colectiva es sectorial, pero las empresas pueden apartarse, con acuerdo de sus trabajadores, del convenio sectorial y negociar un convenio de empresa. Con este instrumento, en la crisis del 2008 - 2009 las pymes en Alemania pudieron comprometerse a preservar los puestos de trabajo a cambio de revisar los ajustes salariales y otros aspectos de organización interna de la producción. Con la recuperación, esta misma herramienta permitió expandir los empleos y los ingresos. Francia e Italia no tienen esta posibilidad.



Refuerza esta noción ventajosa del sistema alemán el caso de España. Este país es uno de los que más sufrió la crisis del 2008-2009 al punto que la actividad se mantuvo cayendo hasta el 2012; cuando se incorpora en el sistema de negociación colectiva español el elemento alemán: las firmas, con acuerdo de sus trabajadores, pueden apartarse del convenio sectorial y negociar salarios, jornada y demás condiciones de trabajo a nivel de empresas. Muchas pymes lo hicieron, y el resultado es que desde el 2012 el PBI per cápita en dólares de España viene creciendo a razón del 3,6% promedio anual y la tasa de ocupación pasó del 56% al 61% de la población.



La oportunidad argentina



Para salir de su escasez estructural de dólares, Argentina necesita que su PBI per cápita medido en dólares crezca sostenidamente, no solamente los años de buenas cosechas o altos precios internacionales. Para ello, las empresas argentinas deben contar con herramientas para lograr mejoras continuas de competitividad. Las evidencias que ofrecen Alemania y España es que, en materia laboral, permitir a las pymes optar con acuerdo de sus trabajadores salirse del convenio sectorial y firmar convenios por empresa puede ser de gran utilidad.



Actualmente, en Argentina esta posibilidad está habilitada sólo para las grandes compañías ya que la negociación por empresa se hace con el sindicato sectorial y sólo por beneficios adicionales a los negociados en el convenio sectorial. Por eso, sólo puede apelar a este instrumento la elite exclusiva de empresas más grandes y productivas del país. Las pymes tienen vedado el acceso.



En síntesis, más que pensar en grandes reformas laborales, la crisis económica debería ser la oportunidad para modernizar la negociación colectiva permitiendo a las pymes poder dialogar y consensuar con sus trabajadores la forma más viable de cuidar los empleos en la recesión y de expandir las ventas, los empleos y los salarios en la recuperación. Cabe aclarar que esto está lejos de ser una "precarización", ya que se trata de una solución transaccional donde la pyme compromete un objetivo (preservar el empleo) a cambio del compromiso de los trabajadores de organizar la producción de una forma viable que permita mantener funcionando la empresa (que es la fuente de empleo). La Ley de Negociación Colectiva en Argentina data de 1953. A diferencia de las personas, una institución a los 65 años no tiene por qué jubilarse. Pero si tiene el deber de modernizarse.



* Presidente de IDESA