Bancarios paran mañana en entidades públicas de todo el país

La Asociación Bancaria convocó un paro de 24 horas para este viernes en aquellos bancos que "no actualizaron el salario a partir del 1° de octubre". Se trata principalmente de entidades públicas.



"No hay excusas para los bancos que no han actualizado, como se establece coherentemente con el acuerdo paritario de abril, el salario a partir del 1° de octubre", sostuvo la entidad gremial, sin dar precisiones sobre los bancos que se plegarán a la medida de fuerza.



En un comunicado, aclaró que el sindicato "ha dado todos los pasos necesarios. Una amplia mayoría de las entidades y cámaras empresarias está respetando lo acordado. Pero hay entidades de la cámara ABAPPRA que junto al Banco Central no lo han hecho".



"El paro será en todas las entidades que al mediodía no hayan decidido pagar la actualización", indicó a ámbito.com el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe. Aclaró que varias entidades nucleadas en ABAPPRA sí cumplieron con lo firmado, por lo cual allí habrá atención. Donde no habría es, por ejemplo, en los Nación, Provincia, Ciudad, y el Banco de Córdoba, entre otros.



En agosto último, la Asociación Bancaria logró activar la cláusula de revisión salarial y firmó un aumento adicional del 8%, en dos cuotas de 4%, a abonarse con los salarios de ese mes y de septiembre. Con ese incremento adicional, la paritaria del sector trepó al 32% anual.



En abril de este año, el gremio que conduce Sergio Palazzo había firmado una paritaria del 15%, más un reconocimiento por la pérdida del poder adquisitivo -por la inflación de 2017- del 4,2%.



En consecuencia, el salario inicial de un trabajador bancario es actualmente de 35 mil pesos, uno de los más altos del sector servicios.