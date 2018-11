Urtubey negó una interna peronista con Cristina, pero abogó por un "gobierno de unidad nacional"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, minimizó este jueves la posibilidad de que Alternativa Federal, el nuevo espacio del peronismo no kirchnerista, participe de una eventual interna justicialista con Unidad Ciudad de la senadora Cristina de Kirchner. "Si vamos todos juntos sería una estafa a la gente porque queremos ofrecer una alternativa diferente a eso, con lo cual, sería muy contradictorio", respondió el gobernador en diálogo con radio La Red, al ser consultado sobre esta posibilidad.



Las palabras del dirigente salteño se producen tras el encuentro que encabezó anoche junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al senador Miguel Ángel Pichetto y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la casa de Entre Ríos, donde también estuvieron otros gobernadores. Además del anfitrión, Gustavo Bordet (Entre Ríos), fueron de la partida Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Domingo Peppo (Chaco) y el ex mandatario jujeño Eduardo Fellner.



Urtubey insistió que Alternativa Federal sigue "avanzando en la construcción de un espacio que pretende salir de la lógica de confrontación" entre al macrismo y el kirchnerismo y exhortó a los dirigentes de UC a sumarse a su espacio. "Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa superadora; es una cuestión conceptual. Si queremos plantear un gobierno de unidad nacional, los que quieran venir que vengan, pero no se puede plantear en nombres propios, hay que discutir algo más programático", enfatizó.



El mandatario añadió que se busca "plantear la idea de un Estado presente pero generando condiciones para las inversiones, apostando a la confianza y a generar un futuro, y advertimos que eso en el kirchnerismo no existe".



En esa línea, ya vaticinó una segunda vuelta entre la alianza oficialista Cambiemos y una facción del peronismo. "Podemos ser muy competitivos si nuestra discusión es cuáles vamos a ser los espacios políticos de las fuerzas que podemos disputar el ballotage; el mundo moderno tiene poco espacio para primeras vueltas", aventuró. "Seguimos avanzando en la construcción de un espacios que pretende cubrir una nueva demanda ciudadana", agregó.



Referentes del peronismo federal y los gobernadores se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para avanzar en un armado electoral de cara al 2019.



Sobre la gestión del presidente Mauricio Macri dijo que el Gobierno ha tenido "algunos avances", pero también "muchos problemas". "El rumbo, a mi juicio, no es el correcto, pero además hemos tenido problemas en la ejecución" de las políticas, opinó, situación que atribuyó a "falta de experiencia en la gestión pública". No obstante, Urtubey declaró que "hemos venido ayudando" a las autoridades y que lo seguirán haciendo.



Tras más de dos horas de reunión, los dirigentes que se reunieron el miércoles en la Casa de Entre Ríos emitieron un comunicado en el que anunciaron el cambio de nombre del sector, que dejará llamarse Alternativa Argentina para denominarse Alternativa Federal, y señalaron que "somos opositores porque el país tiene derecho a una alternativa al ciclo cumplido del pasado -en referencia al kirchnerismo- y al fracaso del gobierno de Macri".



Al ingresar a la casa provincial, Massa consideró que "tenemos la obligación de darles a los argentinos una alternativa en un momento muy difícil del país. Tenemos que construir una alternativa con responsabilidad y aceptar a los que piensan distinto, porque el objetivo es darle esperanza a los argentinos".



Pichetto, en tanto, remarcó la idea de que exista una propuesta alternativa a Cambiemos y Unidad Ciudadana en 2019, al afirmar que "no creemos que solo hay una confrontación entre Macri y Cristina sino que hay otro espacio que está creciendo".