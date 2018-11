Así fue el origen del Black Friday, el tradicional día de megadescuentos en EEUU

El Black Friday tiene cada vez más repercusión a lo largo y ancho del planeta. La tradición que comenzó en EEUU ya se trasladó a otras partes del mundo y Argentina no es la excepción. Pero, cómo se originó esta tradicional jornada de ventas que genera expectativas y hasta locura en los consumidores, por los megadescuentos que en algunos casos llegan hasta el 80%.



La tradición estadounidense de rebajas de precios que se realiza todos los años se lleva a cabo el viernes posterior al Día de Acción de Gracias. Millones de personas en el país norteamericano y en todo el mundo, se precipitan sobre las tiendas para vencer a sus competidores - otros posibles compradores - y llevarse aquellos productos que tienen descuentos supremos.



Eso se traduce en una locura que no tiene edad: desde adolescentes hasta ancianos, todos se transforman con tal de obtener lo que buscan. Algunos se abalanzan sobre pirámides de productos, para llenar el carrito con electrodomésticos o televisores, por ejemplo, mientras que otros van más lejos al punto de disputarse una compra con un niño.



Sin embargo, la actualidad del "Black Friday" dista mucho de lo que el concepto significó en sus comienzos. Pese a ello, mantiene el espíritu que fue adquiriendo años más tarde y que se consolidó posteriormente en la década del 80´.







El primer uso del término "viernes negro" surgió como expresión para referirse a la crisis económica del 24 de septiembre de 1869, cuando el mercado estadounidense colapsó y entró en bancarrota. Posteriormente, un término similar, "martes negro" fue acuñado en octubre de 1929, ante la crisis de stock que provocó un crac bursátil en Wall Street y tuvo coletazos en todo el mundo.



Sin embargo, contrario a lo que podría esperarse debido a estos antecedentes, el origen de la figura de "viernes negro" nada tiene que ver con un hecho bursátil. Se trata de un concepto empleado por la Policía de Filadelfia para referirse a un caos de tránsito provocado por una inmensa cantidad de personas que se volcó a las calles con sus vehículos para realizar compras, el día previo a un partido de fútbol americano.



El encuentro, que se disputaba año tras año el sábado siguiente al día de Acción de Gracias, era un clásico del mundo universitario: el equipo de la Armada de EEUU contra su contraparte del Ejército. Las dificultades que le traía a los agentes manejar el tránsito y las multitudes que llegaban para presenciar el partido, hizo que se le adjudicará una connotación negativa.



Recién para la década del 80´, los comerciantes encontraron la manera de aprovechar dicho día y darle una connotación positiva ofreciendo descuentos. Aprovechando que ya era una jornada destacada para los ciudadanos de Filadelfia por ser la previa a dicho partido, las tiendas vieron la oportunidad de ofrecer descuentos superlativos para atraer aún más a los consumidores. El fin era poder revertir el "rojo" de las pérdidas registrado en las cuentas y lograr convertirlo en "negro", color que representa los saldos positivos



Actualmente, ya no se trata de solo un día sino que abarca varias jornadas consecutivas ante el éxito comercial que significa para los comerciantes. Además, con el paso de los años, algunas tiendas vieron la oportunidad de abrir a partir de la medianoche posterior a la cena de Acción de Gracias, lo cual aumentó el aluvión de clientes, sobre todo de los ansiosos.



Con el desempleo en el nivel más bajo en 17 años en EEUU, la cuna del "Black Friday" espera una atracción masiva de compradores, con un gasto promedio de u$s 967 por persona, según la National Retail Federation. Según consigna prensa local, será la primera vez en la historia que los estadounidenses opten por hacer compras on-line en lugar de ir a los comercios.