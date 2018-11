Sitios chinos de venta electrónica eliminan a Dolce & Gabbana por escándalo racista

Sitios de comercio electrónico chinos han retirado productos de Dolce & Gabbana en medio del creciente malestar por una serie de anuncios publicitarios que fueron considerados "racistas" por celebridades y usuarios de las redes sociales.



La plataforma de comercio electrónico Koala de NetEase Inc confirmó que había removido los productos de Dolce & Gabbana mientras la minorista de bienes de lujo Secoo dijo que había retirado el listado de la marca el miércoles por la noche.



Páginas que anteriormente tenían enlaces a productos de Dolce & Gabbana en sitios de comercio electrónico albergados por Alibaba Group Holding Ltd y JD.com Inc ya no están disponibles y las búsquedas de la marca no muestran ningún ítem.



A principios de esta semana, la marca lanzó una serie de anuncios en las que una mujer china tiene dificultades al comer pizza y espaguetis con palitos chinos, lo que generó críticas en las redes sociales. El hecho se agravó cuando circularon en Internet capturas de pantalla que parecían mostrar al diseñador de Dolce & Gabbana Stefano Gabbana haciendo comentarios negativos sobre China.



El asunto enseguida se volvió viral en la plataforma Weibo, similar a Twitter, con más de 120 millones de visitas. La marca canceló un desfile en Shánghai el miércoles luego del escándalo. Más tarde la compañía se disculpó en un comunicado en Weibo, al decir que tanto Gabbana como las cuentas de la marca habían sido hackeadas.



Celebridades como la estrella de cine Zhang Ziyi, del filme "Memorias de una geisha", criticaron a la compañía, mientras que el cantante Wang Junkai dijo que había puesto fin a un acuerdo para ser embajador de la marca. El malestar continuó el jueves, con muchos grupos pidiendo boicotear la marca.