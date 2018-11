¿Cómo comprar en el Black Friday desde Argentina?

Este viernes y hasta el lunes 26 se llevará a cabo en EEUU el tradicional Black Friday, fecha que inaugura la temporada de compras navideñas con precios en algunos casos ridículamente bajos. El frenesí de consumo es tal que se calcula que solo en su país de origen más de 164 millones de personas se vuelcan a las tiendas en busca de las fuertes ofertas. Esta fiebre de compras se ha extendido a otros mercados y el auge del e-commerce hizo posible que compradores de todo el mundo puedan sumarse a adquirir productos en norteamérica.



Para muchas empresas es la oportunidad de liquidar stock por el cual deberían pagar impuestos si los mantienen en sus depósitos al cierre del año fiscal. Pero también para reforzar sus cuentas. De hecho, relevamientos hechos en EEUU estiman que se registrarán ventas por cerca de u$s 720.000 millones para las fiestas, y que un tercio de eso se facturará en tan solo este fin de semana.



En la Argentina, el Black Friday no está implementado como tal. Pero a través del comercio electrónico puede aprovecharse la oportunidad para comprar artículos que incluso después de los costos de envío y del pago de impuestos resultarán más baratos que en el mercado local.







Según un relevamiento del portal de descuentos Picodi.com, el 28% de los argentinos -6% más que el año pasado- comprará en el Black Friday y gastará entre $ 6.400 y $ 6.700. El evento, asegura la encuesta, despierta más interés incluso que las versiones locales como Hot Sale y CyberMonday. Un dato interesante que arroja el sondeo es que menos del 40% ya tiene decidido qué va a comprar, mientras que la gran mayoría lo hará de forma "impulsiva".







Además, el 51% prevé comprar entre 2 y 3 productos, el 30% solo 1, y el 19% 4 o más. En un 60% será para sí mismo y 12% para regalar. Otros comprarán artículos para su casa.







¿Qué puedo comprar más barato en Black Friday?



"Durante el Black Friday, los descuentos más altos están disponibles en aparatos electrónicos y electrodomésticos como televisores, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, etc. Este día incluso los últimos modelos están siendo descontados. Cada año Apple ofrece docenas de descuentos en dólares en el iPhone más nuevo y Samsung en los dispositivos Galaxy. Xiaomi y Huawei también dan grandes descuentos en sus dispositivos", cuentan en Picodi.



Por otro lado, en indumentaria y calzado se pueden encontrar rebajas de hasta 80%, al igual que otros artículos como cosméticos, perfumes, libros, o juguetes. Incluso se puede llegar a conseguir algunos productos a un precio simbólico de u$s 1.



A la hora de enviar el producto al país hay distintas opciones. Una de ellas es el portal TiendaMIA.com. Otra es la aplicación Grabr que permite comprar en el exterior y recibir esos productos en Argentina, con un ahorro de hasta 60%. Tras bajar la aplicación, el interesado debe buscar el artículo en portales como Amazon, eBay, Best Buy, o cualquier marca que tenga venta online, elegir el precio que desea pagar, y se pone en contacto con "viajeros amigos" que se lo traerán al país. Solo se debe coordinar la entrega.



"Recientemente Grabr ha habilitado el pago en pesos y hasta en 12 cuotas con tarjetas locales. Esto, sumado al reciente cambio de legislación por el que los viajeros pueden traer hasta u$s 500 libres de impuestos y un artículo electrónico por persona, posicionaron a la plataforma como la opción más económica, práctica y novedosa frente a la complejidad del sistema aduanero y las dificultades del servicio conocido como 'puerta a puerta'", explican en la app, que garantiza la entrega antes del 20 de diciembre.



Grabr tendrá un apartado especial para el Black Friday, pero a la espera de que se conozcan las ofertas difundió a modo de ejemplo algunos de los artículos más pedidos en la app. Por caso, un termo Stanley clásico de 1 litro se consigue a $1.345 cuando en Argentina se vende a $3.500; los Apple Airpods a $7.900 frente a $11.500; o el iPhone XS 64 GB Gold a $ 46.500 contra $80.000.



¿Cómo saber si una oferta es real?



Como siempre, el boom de ofertas puede marear a los consumidores. Más aún cuando lo compra se realiza online con precios de otros países. Pero existen formas de monitorear los precios para saber si el descuento es tan real como se dice.



Por ejemplo, Keepa, una extensión gratuita para Google Chrome, monitorea precios de productos que se anuncian en Amazon. CamelCamelCamel tiene una función parecida y sirve para quienes no usen ese explorador. Otra web para comparar precios es Idealo, que tiene en su base de datos 29.700 comercios en Europa. Fue premiada en 2014 por TÜV Saarland, la organización líder en análisis de calidad en Alemania. Otras opciones son PriceAlarm, StuffAlert y PriceCase, que monitorean precios en eBay.