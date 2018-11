En rueda atípica por feriado en EEUU, el dólar asciende nueve centavos a $ 37,34

El dólar sube nueve centavos este jueves a $ 37,34 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com, en una jornada atípica por el feriado en Estados Unidos con motivo del Día de Acción de Gracias.



Cabe señalar que el grueso de las operaciones formalizadas durante esta rueda deberán ser liquidadas a partir del viernes, cuando se normalice la actividad en el exterior.



En el mercado informal, en tanto, el blue opera estable a $ 36,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" repuntó ayer 22 centavos a $ 36,23.



Ayer, el billete minorista coronó su segundo avance en forma consecutiva, alejándose del piso de los $ 37 que había perforado a fines del mes pasado (llegó a tocar un mínimo de $ 36,38 hace menos de dos semanas).



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa aumentó siete centavos y medio a $ 36,255, manteniendo un piso muy definido por encima de los $ 36. El volumen operado aumentó 20% llegando a un total de u$s 569 millones.



El mercado de cambios vivió una jornada tranquila, con poca oscilación diaria, tocando un máximo de $ 36,30 en el inicio de la rueda, y un mínimo de $ 36,23, en los mejores momentos de la oferta de exportadores cerealeros, quienes vendieron aproximadamente unos u$s 50 millones, según operadores.



"Fue un día chato, a la espera de los pesos de los inversores que no renovaron Lebac. Recién este jueves el mercado recibirá esa liquidez por parte del BCRA para poder disponer de la forma que crean más conveniente, ya sea para posicionarse en dólares y/o colocar en otros activos en pesos, aprovechando las tasas de interés que rondan en el 50%", comentó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En lo que fue la última licitación de las Lebac (vencen en diciembre y ya no serán más ofrecidas), el Central adjudicó el martes $ 39.754 millones en Lebac a 28 días con una tasa de casi el 50% nominal anual, por lo que liberó al mercado más de $ 120.000 millones.



Se espera que buena parte de esa liquidez, sea captada por Hacienda, que licitaba este miércoles Letras en Pesos ajustadas por CER (LECER) y las Letras Capitalizables en Pesos (LECAPs) a la tasa nominal mensual del 4%, ambas a 91 días de plazo.



Otra parte de los pesos sobrantes podría ir al dólar, aunque este jueves "será un día complicado para operar en el mercado de cambios", debido al feriado de EEUU (Día de Acción de Gracias), aclaró Izzo. Se espera que la actividad sea reducida y con escasas chances de ser tomada en cuenta a la hora de evaluar un cambio importante de la tendencia actual.



Mientras tanto, en la jornada el Banco Central aprovechó la pax cambiaria para convalidar una nueva baja de la tasa de Leliq a 7 días de plazo, y así perforó el 62% anual (el rendimiento promedio de corte se ubicó en 61,954%, desde el 62,118%). La tasa máxima fue de 62,397%, mientras que el monto adjudicado fue de $ 97.934 millones, frente a un vencimiento de $ 74.320 millones.



Con las dos últimas subas del dólar, el precio se aleja - por ahora- del piso de la zona de no intervención (hoy en $ 35,717), algo que parecía inminente durante la primera semana de noviembre.



El mercado espera que a medida que se intensifique la baja de las altísimas tasas en pesos y continúe en ascenso la incertidumbre electoral, la dolarización de carteras avanzaría con una mayor fuerza.



Vale resaltar que este miércoles cooperó a la escasa volatilidad de la divisa un escenario internacional algo más tranquilo tras la mayor aversión al riesgo percibida entre lunes y martes.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 60%. En la plaza de futuros del ROFEX, se operaron u$s 837 millones, de los cuales más del 60% se pactó entre noviembre y diciembre, con precios de $ 37 y $ 38,44 respectivamente; y tasas del 83,34 % y 54,99% TNA. Los futuros terminaron con bajas de poco más de dos centavos, al contrario que el spot.



Por último, las reservas del BCRA cayeron el martes u$s 223 millones y cerraron en u$s 51.832 millones.