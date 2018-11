¿Por qué debemos entrenar y qué nos motiva a hacerlo?

El hombre, en sus or ígenes, debía salir todos los días a cazar para conseguir sus alimentos. En la actualidad, todo predispone a ser cada vez más sedentarios, desde el control remoto, las escaleras mecánicas, las aplicaciones de los celulares hasta los servicios de delivery.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Argentina está entre los 20 países más sedentarios (ocupa el puesto 18 entre 160). Además de los altos índices de sobrepeso, preocupa la obesidad infantil. Es que los chicos antes se agitaban jugando un partido de fútbol en las canchitas del club y hoy lo hacen sentados en sillón frente al televisor. De hecho, la lesión más temible a la que están expuestos es la artrosis de pulgares producida por los joystics.



De acuerdo con un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los chicos deberían empezar a hacer actividad física desde los 3 años y agrega que mantenerse activo es lo mejor que las personas pueden hacer para mejorar su salud. ¿Pero existe un límite de edad para entrenar? En mi experiencia como profesor, mi alumna más grande es Julia, con sus juveniles 90 años.



La OMS recomienda 150 minutos de actividad física como mínimo por semana. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué nos lleva a movernos? ¿Entrenamos por salud o solo para vernos bien para el verano ? Esa es una pregunta que se plantea siempre en la entrevista con un futuro alumno. Mi lema desde siempre es "entrenar solo se trata de sentirse mejor".



Como personal trainer he tenido alumnos con objetivos tan disimiles como escalar el Lanín o poder subir al colectivo y, obviamente. los dos conllevan el mismo grado de importancia y de compromiso.



Puede ser que vos en este momento estés leyendo esta columna y pienses: "Ya está terminando el año, ya fue, arranco el año que viene". Pero por las dudas te aviso que he visto partidos de basquet que se ganaron con un triple en los últimos 15 segundos.



Si sos parte de ese gran porcentaje de sedentarios te invito a que empieces hoy. Terminá de leer esta columna y comprometete con vos a empezar un cambio. Por más sencillo que sea, ya será un gran paso.



Comé una medialuna menos; fumá un cigarrillo menos; usá las escaleras, bajate una parada antes del colectivo, cambiá las gaseosas por agua, ponete las zapatillas y salí a caminar con energía, no a mirar vidrieras; visitá a tu médico y, si te dá el ok, acercate a un gimnasio o llamá a un personal trainer y ponete en marcha.



Hay actividades para todos los gustos y necesidades adaptadas a las características de cada alumno para que disfrutar del camino que te lleve a lograr tu objetivo.



Puede ser que no te veas como te gustaria, y también puede ser que eso no te haga sentir bien. Pero si te comprometés con vos a generar un cambio y te ponés en marcha, sin dudas, te vas a sentir mejor.



*Alfredo Roldán es Personal trainer, instructor de fitness y profesor de gimnasia para la tercera edad. Info en alfredpersonaltrainer@gmail.com