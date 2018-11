Las 4 razones por las que caen las acciones de Apple

Las acciones de Apple no pueden superar el mal momento: hace poco su precio estaba en u$s 230 y ahora cotiza por debajo de u$s 180.



Y eso que la empresa tecnológica fue la primera compañía estadounidense en cotizarse en el mercado por u$s 1.000 millones, pero en las últimas semanas no ha dejado de perder valor.



Que sus acciones hayan caído más de 20% desde octubre afectó además la cotización de otras empresas y causó inestabilidad en el mercado.



¿Qué está pasando?



La BBC elaboró un informe explicando las 4 razones principales que provocaron esta caída:



• 1. Los inversionistas están preocupados por las ventas del iPhone



En septiembre, la empresa lanzó una nueva línea de productos, pero aún no está claro si se convertirán en un éxito de ventas.



El aumento estimado de entre 0 y 5% anual en las ganancias durante el período festivo decepcionó a los inversionistas, lo que generó una rápida venta de títulos.



Además, la empresa realizó anuncios de recortes en la producción de algunas de las contratistas.



Todo se exacerbó con la decisión de Apple de dejar de informar cuántos iPhones, iPads y otros productos se vendieron.



• 2. Los altos precios de Apple podrían dejar a la compañía expuesta si hay problemas con la economía



En años recientes, la empresa ha contrarrestado la caída en la venta de teléfonos inteligentes con el aumento de su precio, lo que le ha permitido obtener un récord en sus ganancias pese a la contracción de la industria.



Pero se prevé que tanto la economía global como la estadounidense se desacelerarán.



El dispositivo más barato de la nueva línea del iPhone cuesta US$750, y esto pone en riesgo a la compañía si la economía se ralentiza.



• 3. Los inversionistas no confían -todavía- en el negocio de servicios que ofrece Apple



La empresa tecnológica ha identificado sus servicios, que incluyen a ApplePay, App store y Apple Music, entre otros, como la próxima fuente de crecimiento. Espera generar u$s 50.000 millones en ganancias aprovechando el gran número de usuarios que tiene.



Pero los inversores dudan porque, por ejemplo, Apple no ha revelado sus planes para incursionar en la televisión y sus objetivos para involucrarse en la industria de la salud también se desconocen.



• 4. Apple refleja la preocupación por la tensión comercial entre China y EEUU



El sector tecnológico en general ha sufrido reveses en las últimas semanas ya que los inversionistas han abandonado un mercado que había generado ganancias a principios del año.



Sin embargo, hasta la última actualización de Apple a sus inversores el 1 de noviembre, la incertidumbre de los mercados no había afectado mucho a sus acciones, si se comparan ambos eventos.



Pero ahora, los miedos del mercado han golpeado a Apple. Y son varios: valoraciones excesivamente optimistas, aumento en las tasas de interés, fluctuación monetaria y tensiones comerciales entre China y EE.UU.



El país asiático, en particular, es un riesgo que preocupa a algunos porque la región de la gran China, que incluye a Hong Kong y Taiwán, es la fuente del 20% de las ganancias de la empresa.