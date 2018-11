Pese a defensa del multilateralismo, economías del G20 continúan aumentando medidas de restricción

Un último informe de vigilancia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre las economías del G20, señaló que pese a su prédica a favor del multilateralismo, los países miembros aumentaron sus medidas de restricción a a las importaciones, que alcanzaron un nivel sin precedentes.



De acuerdo al informe, el valor del comercio abarcado por las nuevas medidas impuestas por las economías del G20 desde mediados de mayo hasta mediados de octubre del corriente año, se estima en u$s 481.000 millones, más de seis veces superior al registrado en el período del informe anterior (julio) y el mayor desde que se realizó por primera vez esa medición en 2012.



La OMC señaló además que el valor del comercio abarcado por las nuevas medidas de facilitación de las importaciones (u$s 216.000 millones) aumentó considerablemente durante ese período, pero que no llega a la mitad del valor del comercio abarcado por las medidas restrictivas.



Al respecto, el Director General de la OMC Roberto Azevêdo advirtió que las constataciones del informe son "muy preocupantes y exhortó a emprender una acción inmediata que distienda la situación".



"Este informe ofrece un primer panorama fáctico de las medidas de restricción del comercio introducidas en los últimos meses, que en la actualidad abarcan intercambios comerciales por valor de más de 480.000 millones de dólares. Las conclusiones a que se llega en el informe deberían preocupar seriamente a los Gobiernos del G20 y al conjunto de la comunidad internacional", sostuvo Azevêdo.



En la misma línea, consideró que "la amenaza de que se produzca una nueva escalada sigue siendo real". "Si continuamos por el camino actual, los riesgos económicos aumentarán, lo que posiblemente tendrá efectos en el crecimiento, el empleo y los precios de consumo en todo el mundo. La OMC está haciendo cuanto puede por contribuir a los esfuerzos para distender la situación, pero para encontrar soluciones se necesitarán voluntad política y liderazgo por parte del G20", añadió.





Fuente: OMC.



Específicamente, la OMC detectó que 20 economías aplicaron 40 nuevas medidas comerciales restrictivas durante el período de examen, incluidos aumentos de aranceles, prohibiciones de importación y derechos de exportación. Esto equivale a un promedio de ocho medidas restrictivas por mes.



Como contracara, las economías del G20 también implementaron 33 medidas destinadas a facilitar el comercio durante el período, incluida la eliminación o reducción de los aranceles de importación y los derechos de exportación.





Fuente: OMC.