Blejer anticipó el resultado del balance general de los cuatro años de Macri

El economista y ex director del Banco Central Mario Blejer afirmó hoy que la Argentina registrará una caída de su economía en el balance general de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri.



"Los cuatro años de este Gobierno habrán sido de restricción y contracción económica", dijo el economista e indicó que es "realista" pensar que el Producto Bruto Interno (PBI) se reducirá este año y también en 2019.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) empeoró sus pronósticos para la Argentina, al proyectar que la economía caerá 2,8% este año y 1,9% en 2019, con un consecuente aumento del desempleo y de la pobreza.



La previsión presentada en el reporte de noviembre significó un importante cambio en las proyecciones de la OCDE para la Argentina, dado que en el informe anterior había pronosticado que el país iba a experimentar una expansión del 0,1% en 2019.



En declaraciones a radio AM 530, el economista indicó que próximamente la Argentina comenzará un "lento proceso de recuperación" que no le alcanzará para el año que viene cerrar con expansión económica.



"Se está en el comienzo de una recuperación lenta, con los pies en la tierra. Los desequilibrios que habían quedado del Gobierno anterior no eran fáciles y este Gobierno tuvo una serie de errores, con metas de inflación no realistas", explicó, y agregó que la crisis se agravó en la Argentina por "el shock de expectativa, la caída de la confianza y una corrida contra la moneda".