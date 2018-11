Sin la referencia de Wall Street, bolsas europeas pierden hasta 1,2%

Las principales bolsas europeas operan este jueves en baja, en una jornada en la que Wall Street permanece cerrado por ser día festivo en Estados Unidos.



El FTSE-100 de la bolsa de Londres pierde un 1,2%, el DAX de Fráncfort 0,8% y el CAC-40 de París 0,6%. En Madrid, el Ibex-35 cae 0,4%.



Los mercados bursátiles europeos volvían a caer debido a la creciente preocupación de los inversores por la desaceleración del crecimiento mundial ante el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones comerciales.



Los mercados chinos extendieron su caída en Asia en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y, en una sesión en que Wall Street estará cerrado por el Día de Acción de Gracias, Europa siguió su ejemplo.



En Europa había muchas preocupaciones. Italia se encuentra bajo presión tanto a nivel de acciones como de bonos tras reanudarse la disputa sobre sus planes presupuestarios. Y algunos resultados decepcionantes de empresas importantes generaban aún más inquietud.



El dólar también bajaba por segundo día consecutivo después de que los operadores vendieron el billete verde tras una nueva caída de las acciones de Apple en Wall Street, luego de un intento fallido de rebote.

El sector tecnológico europeo perdía 1,2 por ciento, pero no era el de peor desempeño. Los bancos caían 1,6 por ciento y las mineras y otras empresas ligadas a las materias primas bajaban casi un 2 por ciento y se acercaban a un mínimo de un mes.



Esto es un reflejo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha alentando a los inversores a retirar el dinero de la mesa antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reúnan en Argentina la próxima semana.



La atención en esa cita se centrará en si ambos líderes pueden lograr algún avance para resolver la disputa comercial entre sus países. Singapur, una ciudad-Estado considerada como un referente para el comercio internacional, se convirtió el jueves en el último en advertir sobre el potencial impacto por la disputa.



La libra esterlina operaba estable frente al dólar a 1,2784 unidades de la moneda estadounidense, pero bajaba marginalmente un 0,1 por ciento frente al euro, a 89,19 peniques, después de que la primera ministra Theresa May aportó poco a los planes del Brexit en una reunión realizada el miércoles con el jefe del brazo ejecutivo de la Unión Europea.



May regresará a Bruselas el sábado para intentar acordar un esquema para el retiro de Reino Unido de la UE. Los líderes del bloque se reunirán el domingo para aprobar el acuerdo.



De vuelta en los mercados bursátiles, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que excluye a Japón, cerró estable poco después de recuperarse de una volatilidad inicial. El Nikkei japonés, en tanto, subió casi un 0,7 por ciento, pero las acciones chinas cayeron un 0,4 por ciento .



• Bovespa



Las acciones de Brasil subían este jueves a media sesión, sin la influencia de Wall Street, lo que abría espacios para la recuperación tras dos caídas consecutivas.



El índice referencial de la Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, subía un 0,05 por ciento, a 87.314,40 puntos. El real, en tanto, se depreciaba un 0,7 por ciento, a 3,8160 unidades por dólar.



En las dos ruedas previas, el Bovespa acumuló una baja de 1,4 por ciento, presionado principalmente por la caída de las bolsas de Nueva York, que se vieron afectadas por el declive de los títulos tecnológicos y la preocupación por el crecimiento global.



El mercado estadounidense está cerrado el jueves por el feriado del Día de Acción de Gracias.



Las acciones de BRF subían un 6,1 por ciento, el mayor avance del Bovespa, en su segunda rueda consecutiva de recuperación, aunque aún acumulan una baja de casi 40 por ciento en lo que va del año.



Los títulos de la petrolera con presencia estatal Petrobras ganaban un 0,52 por ciento, recuperándose de pérdidas recientes, mientras que los papeles del gigante minero Vale perdían un 1,28 por ciento, en línea con el declive de otras mineras en Europa.



Las acciones de Banco do Brasil avanzaban un 1,37 por ciento, con los agentes financieros aún esperando el anuncio sobre quién comandará el banco estatal durante el próximo Gobierno, mientras que las de Banco Itaú Unibanco ganaban un 0,03 por ciento.