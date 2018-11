Desde la aprobación de la "Ley Justina" se duplicó la cantidad de donantes

La cantidad de donantes de órganos se duplicó en los últimos tres meses gracias a la entrada en vigencia en agosto último, de la "Ley Justina", que establece como donantes a todos los mayores de edad a menos que expresen lo contrario, informó Alberto Maceira, presidente del INCUCAI.



"Pasamos de tener 44 donantes promedio en agosto a 88, la cantidad prácticamente se duplicó y hoy estamos en un promedio de dos donantes y medio por día", dijo Alberto Maceira con motivo del primer aniversario de la muerte de Justina Lo Cané, la niña de 12 años cuya muerte a la espera de un trasplante de corazón impulsó la nueva normativa.



El proyecto que finalmente modificó la ley de trasplantes, y del que participaron activamente los padres de Justina, plantea que todos los argentinos mayores de 18 años sean considerados donantes, excepto aquellos que manifiesten expresamente lo contrario.



Hasta entonces, sólo eran tomados como donantes quienes se hubieran registrados como tales y, en caso de no haber dejado constancia de su voluntad por la afirmativa o la negativa, es la familia la que debía tomar la decisión en el momento de ser informada de la muerte cerebral de su ser querido.



"A nivel simbólico el impacto fue que el sistema de salud se hizo cargo de que con una ley somos todos donantes y ese es uno de los hitos de la ley", indicó Maceira. Y añadió que desde agosto, cuando empezó a regir la ley, la oposición familiar bajó del 38 al 16 por ciento. "Aunque por ley todos seamos donantes a menos expresa negativa, desde el INCUCAI tratamos de llevar adelante un proceso de comunicación que engloba a la familia y si notamos una oposición muy férrea somos muy respetuosos de eso", explicó.



Respecto a las expectativas futuras, el titular del Instituto detalló que aspiran a fines de 2019 alcanzar "una tasa de donantes de 18 donantes por millón de habitantes". "Con las cifras actuales -abundó- tenemos proyectado que para este año, que sólo fueron cuatro meses, vamos a llegar a los 16 donantes por millón; es un muy buen numero".



Actualmente, según cifras oficiales, hay 7.791 pacientes en lista de espera. Consultado acerca de la cifra de personas que, ante la nueva normativa, decidieron dejar constancia de su calidad de no donantes Maceira indicó que "prácticamente no hubo"."Evidentemente era una cuestión de comunicación y cuando bajó la efervescencia por la noticia de la nueva ley, la oposición bajó a casi nada".



Al respecto, el senador nacional por UCR-Cambiemos, Juan Carlos Marino, impulsor de la nueva ley, explicó que "la normativa tomó el modelo español, principalmente, que es el que mayor cantidad de donantes por millón tiene en el mundo".



"El promedio es de 35 por millón de habitantes, mientras que Argentina tenía menos de 13. Estamos seguros que esta norma no solo va a aumentar las cifras sino que esto se va a traducir en oportunidades de vida", apuntó. Y advirtió que "otro tema muy importante de la ley que no se divulgó tanto es que aquellos que manifiesten su negativa a ser donantes después de su muerte igual podrán recibir órganos".



En este sentido, Marino comentó que "este es un acto solidario que quisimos incluir en la ley, porque a diferencia de Uruguay que tiene esta cláusula, nosotros consideramos que al fin y al cabo se trata de salvar vidas".