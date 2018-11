Maradona fue muy duro con Scaloni: "El problema es que mañana se crea técnico y quiera ir al Mundial"

El entrenador de Dorados de Sinaloa, Diego Maradona, volvió a ser muy duro con Lionel Scaloni, actual entrenador interino de la Selección argentina que suena muy fuerte para quedarse con el puesto: "Solo puede ir al Mundial de motociclismo".



"Yo fui con el 'Tata' (Gerardo Martino) a Newell's y es una gran persona. Los argentinos tenemos al muchacho este... Scaloni, que vuelvo a repetir, no tiene la culpa de estar ahí porque lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y quiera ir al Mundial", manifestó Maradona en conferencia de prensa, post victoria de su equipo ante Juarez por 2 a 0 en las semifinales por el ascenso mexicano.



Luego, continuó disparando munición gruesa contra Scaloni: "A mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador, que no se si tendrá títulos, y dejemos que a Martino se lo lleven los mexicanos, que es una parada brava. Pero nosotros hacemos las cosas tan mal que perdemos la oportunidad de reflotar el fútbol argentino con (Céar Luis) Menotti, Martino, (Ricardo) Gareca, (Gustavo) Alfaro, (Marcelo) Gallardo y Guillermo (Barros Schelotto). Hay un montón de técnicos para pasar Scaloni. Estamos viviendo en el mundo del revés".



Finalmente, aseguró que se fue "de la Selección por un error que cometí, sino, hoy sería el técnico".