Gobierno pide ahora a gremios que "reflexionen" y "levanten" paro aeronáutico previsto para el lunes

La escalada de tensión entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos sumó este jueves un nuevo capítulo. En esta oportunidad, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, solicitó a los sindicatos que "levanten" el paro previsto para el próximo lunes en la marco del conflicto de Aerolíneas Argentinas. En ese contexto, el funcionario les pidió que "reflexionen" al tiempo que reiteró que es "falso" que se pretenda "privatizar" la línea de bandera.



La pésima relación entre el Gobierno y los trabajadores aeronáuticos de Aerolíneas recrudeció hace unos días cuando la empresa decidió suspender a 376 empleados por una protesta realizada dos semanas atrás que incluyó una asamblea de once horas en reclamo de un ajuste salarial por inflación.



Lo cierto es que la sanción del Gobierno llegó luego que la medida provocara la reprogramación de 258 vuelos afectando a nada menos que 31 mil pasajeros de la compañía. Por lo pronto, el propio Dietrich aseguró que "lamentablemente no hay intensión de sentarse a la mesa del diálogo", tras quejarse por "el nivel de violencia y declaraciones distorsivas", al considerar que "la visión del Gobierno es tener una aerolínea que sea sustentable".



Consultado acerca de las suspensiones a los trabajadores por la asamblea que se extendió por once horas, Dietrich justificó la sanción y remarcó que ese episodio "impactó" en la prestación del servicio "perjudicando" a los pasajeros.



Guillermo Dietrich.



Al respecto, indicó que "las personas que incumplieron" con sus tareas "fueron suspendidas" y lamentó que los sindicatos "que dicen que quieren a Aerolíneas han hecho un paro". El ministro se expresó de este modo en declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, tras participar de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.



En medio de la tensión con el sector gremial, el funcionario lamentó que se diga con "irresponsabilidad que el objetivo del Gobierno es destruir" a Aerolíneas Argentinas. En ese contexto, los invitó a "reflexionar" sobre la medida de fuerza que "afecta el prestigio de la compañía" y la "confianza" en ella. Además, cuestionó al sindicalismo al señalar que "los que dicen defender" la empresa aérea la "afectan con medidas de alto impacto, y rompiendo la confianza".



La Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) anunció un paro total de actividades por 24 horas para el lunes 26 de noviembre, como protesta contra la administración de Aerolíneas Argentinas y la política aerocomercial del Gobierno.



La medida de fuerza, que promete colapsar el sistema aeroportuario, se realizará a sólo cuatro días de la Cumbre de Presidentes del G20. Esto podría complicar el arribo de equipos de colaboradores que están volando hacia la Argentina para realizar los preparativos de cada delegación con vistas a ese gran evento internacional.