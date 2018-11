Nuevo vuelo a Malvinas: Macri y May oficializarán acuerdo en la previa del G20

Mauricio Macri y Theresa May se reunirán antes del comienzo de la cumbre del G20 para oficializar el acuerdo por un nuevo vuelo a las Malvinas.

En el marco de la noticia de un nuevo vuelo a las Islas Malvinas que pasará por la Argentina, el presidente Mauricio Macri y su par la premier británica, Theresa May, se reunirán el próximo 30 de noviembre para anunciar oficialmente el acuerdo.



Tal como anticipó ámbito.com, se trata de un vuelo que estará a cargo de la compañía LATAM Brasil y unirá San Pablo con el archipiélago con una escala mensual en la ciudad de Córdoba.



Por lo pronto, el canciller Jorge Faurie confirmó que la primera ministra May "tiene previsto" llegar a la Argentina en las horas previas al inicio de la Cumbre de Líderes del G20 el viernes 30. El titular del Palacio San Martín comentó que la británica y el mandatario argentino se reunirán "a lo largo de ese día".



Respecto al nuevo vuelo de conexión entre nuestro país y las Islas Malvinas, el canciller sostuvo que se producirá "al amparo de los acuerdos firmados en materia aérea con el Reino Unido en 1999 bajo el paraguas de soberanía" para crear "una conexión adicional".



En ese sentido, Faurie, comentó que las administraciones de Macri y de May han "trabajado desde febrero de este año" en el acuerdo y que "ambos países" han "sondeado a compañías aérea del Mercosur, para ver si hay espacio de interés comercial, además de la disponibilidad técnica".



Por lo pronto, el vuelo será operado por LATAM Brasil con un avión Airbus A 320, partirá de San Pablo en vuelo directo hacia el aeropuerto de Mount Pleasant (Monte Agradable) cada semana. El tercer miércoles hará una escala intermedia en Córdoba y regresará por la misma ruta con parada en el aeropuerto Taravella para finalizar nuevamente en San Pablo.



Actualmente, LATAM es la única compañía que une al archipiélago con la Argentina continental a través de un vuelo que sale de la ciudad chilena de Punta Arenas y que una vez por mes hace escala en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, antes de aterrizar en la Base Aérea de Monte Agradable, ubicada 40 kilómetros al sudoeste de Puerto Argentino.